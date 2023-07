Brigitte Bardot, la légendaire actrice française et militante pour les droits des animaux, a une fois de plus fait les gros titres alors qu’elle a rencontré des difficultés respiratoires nécessitant une attention médicale un mercredi matin.

Brigitte Bardot a souffert de problèmes respiratoires mercredi, liés à la chaleur dans sa maison en France, ce qui a nécessité l’intervention des secours. Ils lui ont administré de l’oxygène et sont restés pour observer l’icône du cinéma âgée de 88 ans, a déclaré son mari, Bernard d’Ormale, à Page Six.

“Il était environ 9 heures du matin lorsque Brigitte a eu des difficultés à respirer”, a-t-il déclaré au média local Var-matin.

[Sa respiration] était plus forte que d’habitude, mais elle n’a pas perdu connaissance. Appelons cela un moment de distraction respiratoire”, a-t-il ajouté. “Comme toutes les personnes d’un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur… Cela arrive à 88 ans. Elle ne doit pas faire d’efforts inutiles.”

Dans les années 50 et 60, Bardot a connu la gloire en tant qu’actrice, jouant dans des films tels que “Et Dieu… créa la femme” (1956), “La Vérité” (1960), “Le Repos du guerrier” (1962) et “Le Mépris” (1963).

L’inquiétude grandissait pour cette star adorée, âgée de 88 ans, mais son mari, Bernard d’Ormale, a rassuré le public en affirmant qu’elle se trouvait dans un état stable, attribuant son inconfort à la chaleur récente et à la fatigue. Malgré ce léger contretemps, l’esprit de Bardot reste fort, témoignant de sa résilience au fil des années.

Bernard d’Ormale : Les Assurances Réconfortantes d’un Mari Dévoué

Bernard d’Ormale, le mari dévoué de Brigitte Bardot, a éclairé les événements de cette matinée fatidique. Avec une touche d’humour, il a révélé que les ambulances avaient d’abord raté leur cible avant de trouver le bon chemin vers leur destination. Il a rassuré le public en confirmant que les signes vitaux de Bardot étaient stables, soulignant que son âge apporte naturellement certains défis. Néanmoins, il a affectueusement qualifié l’incident de “lapsus respiratoire momentané”. Le bien-être de Bardot est désormais étroitement surveillé, et il lui a été conseillé de se reposer suffisamment et d’éviter tout effort inutile.

Brigitte Bardot et l’hommage Émouvant à Jane Birkin

Quelques jours avant ses récentes préoccupations de santé, Brigitte Bardot pleurait la disparition de son amie chère, Jane Birkin, exprimant sa tristesse sur les réseaux sociaux à travers une note manuscrite sincère. Bardot admirait la beauté, la spontanéité et la voix enfantine de Birkin, déclarant qu’elle aurait dû rester à jamais dans leurs cœurs. Cet hommage émotionnel met en lumière le lien profond entre les deux actrices emblématiques, marquant un moment poignant dans la vie de Bardot.

L’Héritage d’Engagement de Brigitte Bardot

Tout au long de sa vie, Brigitte Bardot a été une fervente défenseure des droits des animaux. De sa carrière illustre au cinéma à son engagement infatigable pour la protection des animaux, elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Malgré les défis personnels et professionnels auxquels elle a dû faire face, la passion de Bardot pour défendre les sans-voix est restée inébranlable.

La vie de Brigitte Bardot a été un voyage de résilience, depuis son ascension vers la renommée en tant qu’icône du cinéma international jusqu’à son engagement inébranlable en faveur du bien-être animal. Alors qu’elle se remet de ses récentes difficultés de santé, le monde continue d’admirer et de chérir l’esprit indomptable de cette icône intemporelle. L’héritage de Bardot inspirera à jamais les générations futures, nous rappelant à tous d’embrasser la vie avec courage, compassion et une résilience inébranlable.