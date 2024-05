Brest : les images des héros au balcon de la mairie pour fêter la Ligue des champions

C’est une saison historique. À jamais gravée dans le coeur du peuple brestois. Brest l’a fait, se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Une performance magistrale, peut-être la plus hallucinante de l’histoire du football contemporain.

Une dernière victoire 0-3 à Toulouse et c’est l’explosion de joie. Brest jouera l’immense Ligue des Champions la saison prochaine, sans passer par la case des barrages. C’est plus qu’une histoire de petit poucet. Il y a un peu plus d’un an, le Stade brestois flirtait avec la relégation . Un club moribond, des supporters résignés. Eric Roy, sans club depuis environ 10 ans, débarque alors pour jouer les pompiers de service. Et éviter une descente en Ligue 2.

Hugo Magnetti, Julien Le Cardinal et Jérémy Le Douaron sont les premiers joueurs du Stade Brestois à arriver à la mairie. Les célébrations, de nature privée à l'origine, pourraient prendre une autre tournure en raison de la présence d'une foule. Et les ultras ne sont pas arrivés pic.twitter.com/gUwTdyKGUW — Arthur Massot (@Massot_) May 20, 2024

Un an plus tard, au termes d’une saison héroïque, avec des matchs surréalistes (comme la victoire à Rennes 4-5), le SB29 termine troisième de Ligue 1. Sans rien voler à personne. Du jeu, des buts, de l’altruisme, de l’énergie, du dévouement. La recette fabuleuse d’une saison hors normes.

Ce mardi midi, sur le balcon de la mairie , l’équipe et le staff font face au public ! Massés devant eux, quelques centaines d’irréductibles, sous un grand soleil. Le Télégramme et Ouest France suivent tout cela chaque seconde en direct. Ils fêtent en entonnant leur tube « Stade brestois coupe d’Europe ! ». Les caméras sont là pour immortaliser ce moment unique. Une liesse populaire. Comme on les aime.

🫶 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐫𝐢𝐜 👑 pic.twitter.com/TB5gN5JJZR — Stade Brestois 29 (@SB29) May 20, 2024

La fête… avant une saison prochaine où il faudra jouer tous les trois jours, tout en étant attendus de pied ferme par les autres équipes de L1. D’ailleurs, l’inquiétude est de mise : entre les fins de contrat, le renouvellement ou non de certains cadres (Mounié ?) et le départ du directeur sportif Grégory Lorenzi, grand architecte de l’équipe actuelle, l’avenir s’écrit en pointillés.

"Stade Brestois Coupe d'Europe" ! Les joueurs brestois acclamés par la foule sur le balcon de l'hôtel de ville. pic.twitter.com/KClQtZxJ5C — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) May 20, 2024

Mais le maire de Brest, François Cuillandre, s’est montré rassurant pour que la fête soit belle la saison prochaine. Interdits de jouer dans leur stade Francis-Le Blé en Ligue des Champions, car jugé trop petit et avec des tribunes pas dans les normes, les Brestois devraient évoluer quelques kilomètres plus loin : à Guingamp.

Au Roudourou, à 110 kilomètres du stade Francis-Le Blé ? « Bonne question. On n’a pas encore décidé complètement, j’ai eu le maire de Guingamp au téléphone tout à l’heure, c’est en bonne voie, tant que ce n’est pas décidé, on ne peut pas tout dire. »