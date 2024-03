Bigflo & Oli font un clip 100% intelligence artificielle

Les frères toulousains, les rappeurs Bigflo & Oli, ont-ils été des précurseurs ? Leur dernier clip, « Ça va beaucoup trop vite », diffusé sur leur chaîne YouTube dimanche, a été intégralement créé par une intelligence artificielle, suscitant des interrogations sur leur démarche novatrice.

Dans une introduction à la vidéo, les artistes déclarent : « On a donné nos paroles à une intelligence artificielle, elle en a fait un clip. Le logiciel a généré 49 225 images. Aucun être humain n’a participé à la création de celles-ci. »

La question se pose alors : pourquoi avoir choisi cette approche ? Dans la description de la vidéo sur YouTube, Bigflo & Oli expliquent : « On a volontairement utilisé l’intelligence artificielle parce que le morceau parle des avancées toujours plus rapides de l’humanité et de jusqu’où celles-ci pourraient nous mener. L’utilisation de l’intelligence artificielle pour ce clip nous semblait intéressante pour interroger sur le futur de l’artiste au milieu de tout ça. »

À peine 24 heures après sa publication, le clip de « Ça va beaucoup trop vite » a été visionné près de 170 000 fois sur YouTube, se hissant à la septième place des tendances musicales sur la plateforme. Cette initiative suscite ainsi un intérêt croissant et pose des questions sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la création artistique et l’évolution de la culture contemporaine.