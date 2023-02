Bigflo et Oli ont fait la plus grande erreur de leur vie ?

Ils ne se présentent plus: l’un des duos fraternels les plus connus du rap français avec PNL. Bigflo et Oli ont connu une ascension fulgurante, à tel point que même si on n’écoutait pas du rap, on entendait parler d’eux. Comme lorsqu’ils ont décidé de faire un freestyle avec le Youtubeur Squeezie.

Normalement lorsqu’on connaît un tel succès, on en profite pour surfer sur la vague. Chose que Florian et Olivio ont fait pendant longtemps, mais ils ont soudainement décidé de faire une pause médiatique de deux ans.

Ne faites pas ça les gars!

C’est les mots qu’un ami artiste de Bigflo et Oli leur a dit lorsqu’il a entendu parler de la pause que Bigflo et Oli voulaient prendre. Mehdi Maïzi les questionne à ce sujet dans son émission “Le Code”.

“Vous avez été absents de la vie médiatique pendant longtemps. Oli toi t’as perdu quelques abonnées et toi Flo tu parlais de la peur d’être oublié, comment vous avez vécu un peu ce truc là, qui est particulier quand on est autant suivi que vous et qu’on a été autant présent que vous.”

“Enfaite dans ma tête, je sais pas si toi aussi Oli, mais j’en avais fait une montagne de quitter les réseaux et ne plus être présent. Mais franchement y a les 2-3 premiers jours où ça fait bizarre t’as une FOMO. Au bout d’une semaine je m’en foutais total quoi.”

Oli mentionne aussi le fait que la Covid-19 est arrivé peu de temps après leur pause, et que donc ils n’ont finalement pas raté grand chose, vu que tout le monde était à l’arrêt aussi.

Ensuite Mehdi leur demande s’ ils n’avaient pas peur d’être oubliés s’ils faisaient une pause pendant 2 longues années, Bigflo lui répond.

“Moi, au moment ou je poste le premier clip après la pause, je me chie dessus quand même, parce que je me souviens qu’on avait des discussions avec des potes artistes à nous, il y en a certains qui nous disaient vraiment avec un regard d’ami tu le voyais “Ne faites pas ça les gars! Ne faites pas ça les gars! Surtout dans notre ère si vous partez 2 ans vous êtes morts!”

Mais apparemment, leurs fans ne les ont pas oubliés. En effet lorsque Bigflo et Oli postent leur “Sacrée Bordel” après la pause, il fait 8 millions de vues avec plein de commentaires qui accueillent leur retour tant attendu.

“Quel plaisir de vous revoir, ça commençait à être long” “Un retour en force, classe et puissant. Élégant et touchant. Merci les frères, on a hâte de l’album! on est là à 200%. PS: timing de fou!”

Pendant cette pause de 2 ans, Bigflo et Oli ont aussi appris à mieux s’organiser et à soigner leur relation fraternelle. Ils en parlent également.

Bigflo et Oli font appel à une psy

Cette pause que les 2 rappeurs français ont pris leur temps : ca leur a permis d’aller voir leur famille, mais aussi de résoudre leurs problèmes personnels. Oli répond aux questions sur ce sujet sur Planète Rap.

“On est allés voir une psy à deux et on a beaucoup évolué sur ça. C’est ça qu’on a appris. On a appris à se respecter et à avoir chacun son jardin secret. Et on a pu y mettre un jardin public à l’intérieur.”

Bigflo et Oli ont fait leur grand retour suite à une décision qui aurait pu être la fin de leur carrière. Mais le duo a réussi à faire un retour fulgurant, et sont aujourd’hui plus forts que jamais.