Benoît Dubois est passé ce mardi 7 février sur l’émission Chez Jordan sur C8. Jordan de Luxe lui a posé tout genre de questions: allant de sa vie personnelle, jusqu’à l’argent et en passant par sa vie amoureuse, Jordan de Luxe n’a rien raté. Benoît est bien connu pour avoir zéro filtres lorsqu’il parle, quel que soit le sujet. C’est donc pendant cette émission que Benoît parle des opérations esthétiques qu’il a eu, plus spécifiquement celle qui concerne son sexe.

Le chroniqueur de TPMP ne s’en cache pas du tout, il a souvent recours à la chirurgie esthétique, et cela pour de nombreuses parties de son corps.

Benoît Dubois a élargi son sexe?

Benoît Dubois dans l’émission Chez Jordan sur C8, le 7 février 2023

Il parle Chez Jordan de Luxe de sa pénoplastie, l’opération d’agrandissement de son sexe.

“Le sexe ça a couté 3500 euros. C’était une pénoplastie. ça dure un an et demi et je le déconseille fortement.”

Jordan lui demande combien de cm ça lui a ajouté, Benoît Dubois lui réponds

“ça a augmenté en diamètre, pas en longueur. C’est le plus important. C’est très cher et ça ne dure pas, c’est ridicule.”

Ensuite, Jordan lui demande pourquoi il le déconseille, l’ancien gagnant de Secret story 4 répond encore une fois sans aucun filtre.

“Je le déconseille parce que c’est esthétique, ça ne marche pas à l’érection. J’ai fait ça parce que quand j’avais 22 ans j’avais de la thune, je suis parti à Barcelone ça m’a amusé.”

Et enfin Jordan lui demande si ça faisait mal.

“Non ça fait pas mal . Ils l’ouvrent pas, c’est avec une canule et ils remplissent le fourreau de votre propre gras. Si vous avez 3500 euros, mettez-les dans autre chose.”

Benoît semble être déçu de cette chirurgie esthétique, à juste titre, mais c’est assez rare que l’ancien chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 regrette une chirurgie esthétique.

Benoît Dubois a l’habitude des chirurgies esthétiques

L’ancien coiffeur de 33 ans est un adepte des chirurgies esthétiques, c’est bien connu. C’est d’ailleurs un autre sujet que Jordan de Luxe n’a pas manqué de toucher, lorsqu’il lui a demandé s’il ne pensait pas en avoir fait trop pour son âge et s’il avait peur de la vieillesse.

“Bah non, j’ai pas l’air refait. Moi vraiment c’est de la coquetterie, c’est l’histoire de raffermir, de donner des volumes un peu différents. J’ai pas peur du temps qui passe, mais si je peux m’aider à vieillir doucement pourquoi pas. Aujourd’hui on a des techniques, on a des pratiques.”

Benoît Dubois passe d’ailleurs beaucoup de temps à la salle, en plus de ses constantes chirurgies esthétiques, et il en profite souvent pour le montrer sur les réseaux sociaux.

Ses abonnées semblent apprécier le constant show qu’il fait sur Twitter et Instagram.

“J’adore tes pecs Benoît ! !Bravo pour ta transformation physique ! #ExempleASuivre” “Tellement beau gosse et bien musclé J’adore cette photo, Love” “Trop une bombe tu es au top bisous”

Benoît Dubois est évidemment très soucieux de son image, et il fait de son mieux pour la conserver, mais ce ne serait pas un peu excessif d’avoir constamment recours à la chirurgie esthétique? Surtout quand celle-ci n’est pas dépourvue d’inconvénients.