Benjamin Netanyahu invité sur LCI : La France Insoumise appelle au boycott

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera l’invité du journaliste Darius Rochebin ce jeudi soir sur LCI. L’entretien, d’une durée de 30 minutes, sera diffusé à 20 h 30. L’annonce de cet entretien a provoqué une vive réaction, notamment de la part de La France Insoumise (LFI), qui appelle au boycott et à une manifestation devant la tour TF1, propriétaire de LCI.

Contexte des tensions

Cette interview survient dans un contexte particulièrement tendu, après une frappe israélienne meurtrière sur un camp de déplacés à Rafah, qui a suscité une indignation internationale. Des manifestations rassemblant des milliers de personnes ont eu lieu à Paris et dans d’autres villes françaises pour dénoncer cette attaque. La situation est également exacerbée par le fait que plusieurs pays reconnaissent ou envisagent de reconnaître l’État de Palestine, bien que la France n’ait pas encore pris cette décision.

Réactions et manifestations

Quelques minutes après l’annonce de l’interview de Netanyahu, des élus de La France Insoumise ont exprimé leur indignation. Rima Hassan, militante pro-palestinienne et candidate aux élections européennes, a appelé à les stagiaires et les salariés de LCI à saboter l’émission avant d’annoncer un rassemblement devant le siège de TF1. Le député David Guiraud a également appelé au boycott de TF1 via le hashtag #boycottTF1, dénonçant une « apologie du génocide ».

Salariés et stagiaires du groupe TF1 prenez vos responsabilités! Sabotez cette émission. https://t.co/DKw9sOebMh — Rima Hassan (@RimaHas) May 30, 2024

Clémence Guetté, députée LFI, a qualifié l’invitation de Netanyahu de « honte » et a rappelé que le Premier ministre israélien est sous le coup d’une demande de mandat d’arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Antoine Léaument, autre député LFI, a fustigé l’hypocrisie de la situation en soulignant la sanction d’un député pour avoir brandi un drapeau palestinien à l’Assemblée nationale, alors qu’un « criminel de guerre » est invité à s’exprimer à la télévision.

L’appel au boycott de TF1 a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #boycottTF1 en tête des tendances politiques. Des figures politiques de divers horizons, comme le député écologiste Benjamin Lucas et la porte-parole du Parti socialiste Chloé Ridel, se sont jointes aux protestations, dénonçant le manque de responsabilité de rediffuser une interview d’un dirigeant accusé de bafouer le droit international.

Détails de l’entretien

Le groupe TF1 a précisé que Netanyahu abordera la situation à Rafah, les otages du 7 octobre, et la décision de la Cour pénale internationale. Darius Rochebin, connu pour ses interviews avec des dirigeants internationaux, mènera l’entretien. Entre la frappe sur Rafah, les atrocités commises à Gaza, et les enjeux juridiques internationaux, le journaliste suisse aura de nombreux sujets sensibles à traiter.

L’entretien de Benjamin Netanyahu sur LCI s’annonce comme un événement médiatique et politique majeur, suscitant de fortes réactions et une mobilisation significative de la part de La France Insoumise. Alors que les tensions continuent de croître, cet épisode illustre une nouvelle fois les profondes divisions et les sensibilités autour du conflit israélo-palestinien en France.