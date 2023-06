Le chorégraphe Benjamin Millepied et Natalie Portman ont décidé de quitter Los Angeles pour Paris, en raison d’un sentiment d’isolement et de frustration face à la vie à Los Angeles. Ce déménagement est aussi motivé par plusieurs incidents violents, accentuant leur besoin de sécurité pour leurs enfants, Aleph et Amalia. Millepied prévoit également de lancer plusieurs projets artistiques en France.

Benjamin Millepied et Natalie Portman à Paris : un retour pour un nouveau départ

Le chorégraphe et danseur Benjamin Millepied et son épouse, l’actrice Natalie Portman, ont récemment quitté Los Angeles pour retourner à Paris, après avoir passé deux ans dans la ville californienne. Millepied, qui a déjà vécu dans la capitale française entre 2014 et 2016 en tant que directeur de la danse de l’Opéra de Paris, a exprimé son sentiment d’isolement à Los Angeles et sa frustration face aux longs trajets quotidiens. De plus, la famille a également été confrontée à plusieurs incidents violents qui ont renforcé leur décision de retourner en France. Ce retour à Paris est vu par la famille comme un projet familial, un changement qui apportera du bien à toute la famille.

Il a révélé à Paris Match : « Ces dernières années, je me suis senti isolé à Los Angeles, une ville qui par sa disposition géographique isole les gens. Je passais plus de deux heures chaque jour sur la route pour le travail et pour conduire mes enfants à l’école et au football. » Il explique aussi que le besoin d’indépendance de ses enfants croissant avec l’âge et les incidents de violence auxquels ils ont été confrontés à Los Angeles ont conduit à la décision du couple de retourner en France, une décision qui profitera à toute la famille. »

L’ambiance de Los Angeles, qu’il décrit comme une « ville de faux-semblants derrière des grilles dorées », et le souci de l’éducation de ses enfants, Aleph et Amalia, ont aussi motivé ce déménagement.

Benjamin Millepied : déjà plein de projet

Dans la cité de l’amour et des lumières, Benjamin Millepied et Natalie Portman ont décidé de se réinstaller à Paris, lieu emblématique qui a déjà été le théâtre de leur amour. Le couple, renommé pour son amour de la danse et des arts, revient à Paris pour vivre de nouvelles expériences mémorables. Ensemble, ils approfondissent leur lien spécial avec la capitale française, alimenté par son esthétique et l’inspiration qu’elle confère. Leur retour à Paris semble promettre de raviver leur romance et de fasciner leurs fans.

Il préfère rentrer à Paris, où il estime que se trouve « le public le plus appréciant pour la danse ». Il a plusieurs projets en France, et la sortie prochaine de son film Carmen.

J’ai le plaisir d’annoncer la sortie de mon premier film « Carmen ». Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. Mon cœur n’oubliera jamais. Un grand merci à mon producteur Dimitri Rassam @dimitri_rassam qui a cru en cette idée lors d’un café matinal à Paris, il y a des années. L’idée est également née de nombreuses conversations sur la musique et la danse avec le compositeur @nicholasbritell, qui a livré, à mon avis, une partition pour l’éternité. Dans les salles américaines le 21 avril à New York et Los Angeles. Dans les salles françaises le 14 juin

« La danse a été une thérapie pour moi, et je sais tout le bien qu’elle peut faire aux jeunes. C’est une fenêtre de liberté qui change la vie », affirme le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, en lançant son nouveau projet le mardi 30 mai. Ce projet, intitulé Paris Dance Project et développé en collaboration avec Solenne du Haÿs Mascré, fait écho au Los Angeles Dance Project que Millepied a fondé en 2012. Son objectif est de faire rayonner l’énergie de la danse là où elle est le plus nécessaire.

Benjamin Millepied et Natalie Portman : un amour qui s’épanouit dans les rues de Paris

Benjamin Millepied, Natalie Portman, et leurs enfants Aleph et Amalia

Les ruelles pavées, les cafés charmants et les paysages enchanteurs de Paris ont offert un cadre parfait pour l’histoire d’amour entre Benjamin Millepied et Natalie Portman. La ville a été cruciale dans le développement de leur liaison, offrant une ambiance féérique où ils peuvent se balader, se déclarer leur amour au pied de la Tour Eiffel et se laisser emporter par l’art et la culture omniprésents à chaque coin de rue.