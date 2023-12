Benjamin Castaldi se confie dans Entrevue !

Benjamin Castaldi est à l’origine de la pièce de théâtre Bungalow 21, jouée actuellement au théâtre de la Madeleine à Paris. Les sœurs Mathilde et Emmanuelle Seigner redonnent vie à deux icônes du cinéma, Simone Signoret et Marilyn Monroe, qui ont aimé le même homme, Yves Montand. Un épisode marquant d’Hollywood qui a inspiré Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone Signoret, qui a eu l’idée originale de cette pièce écrite par Éric-Emmanuel Schmitt.

À l’occasion de cette pièce, Entrevue a interviewé Benjamin Castaldi, qui se confie notamment sur ses grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret. Au cours de cet entretien, l’ex-chroniqueur de TPMP! revient sur la grande histoire d’amour des deux monstres sacrés du cinéma français, nous confiant notamment : ” Yves Montand et Simone Signoret ont vécu une histoire d’amour hors-norme et unique, comme il y en a très peu.”

Dans cette entrevue, Benjamin Castaldi nous parle également de ses souvenirs d’une enfance pas banale, déclarant : ” J’ai le souvenir d’Yves Montand venant me chercher devant l’école avec sa Ferrari. Je m’en rappelle très bien, j’ai vite senti dans le regard des autres que ce n’était pas tout à fait normal…”, ajoutant ” Quand on a toujours baigné dans un univers, pour nous, cet univers, c’est la normalité. La prise de conscience vient petit à petit, vers huit ou neuf ans. On commence à grandir, à discuter avec ses petits camarades d’école, à se comparer entre nous, nos familles, nos environnements, nos maisons… Forcément, à un moment, on comprend bien qu’on est dans une famille où nos grands-parents ne font pas exactement le même métier que nos copains. “

