Ces dernières semaines, les médias se sont enflammés au sujet d’une possible relation amoureuse entre la chanteuse Avril Lavigne et Tyga. Les deux stars ont été aperçues ensemble lors de plusieurs sorties, dont la soirée organisée par Leonardo DiCaprio au Kuku à Paris. Le Daily Mail a même confirmé leur intimité, les décrivant comme “complices”.

Des apparitions d’Avril Lavigne et Tyga en amoureux qui ne passent pas inaperçues

Après une relation de plus d’un an, Avril Lavigne a rompu ses fiançailles avec Mod Sun. Les raisons de leur rupture n’ont pas été rendues publiques, mais Mod Sun a laissé entendre dans des interviews qu’il avait été surpris par la décision de la chanteuse. Il a été particulièrement affecté depuis la fin de sa relation avec sa fiancée Avril Lavigne. Le mardi 28 février 2023, quelques jours après leur rupture, il a partagé sur Instagram son désarroi et sa tristesse.

Mod Sun a déclaré :

Avril Lavigne a été mariée deux fois, d’abord au chanteur Deryck Whibley de Sum 41 en 2006, avant de divorcer en 2010. Elle s’est ensuite mariée avec le chanteur de Nickelback, Chad Kroeger, en 2013, mais ils ont finalement divorcé en 2015.

En une semaine, ma vie entière a changé. Je sais juste qu’il y a un plan pour tout ça. Je garderai la tête haute et j’écouterai toujours mon cœur, même quand il se sent brisé

Quelques jours plus tard, Avril Lavigne a été au centre de l’attention des médias pour sa possible relation amoureuse avec le rappeur Tyga, mais les détails sur leur relation restent flous.

Avril Lavigne et Tyga ont été repérés à plusieurs reprises ensemble ces derniers temps. Plus tôt cette semaine, le couple aurait été aperçu chez Nobu à Malibu avec quelques autres personnes. Ils se sont même embrassés avant de monter dans la même voiture. Et jeudi dernier, ils ont fait leur apparition à la soirée organisée par Leonardo DiCaprio à Paris.

Cependant, les sources restent contradictoires quant à la nature de leur relation. Si certains médias évoquent une possible romance, d’autres assurent qu’il ne s’agit que d’une amitié sincère.

Quelle est la relation entre Tyga et la famille Kardashian ?

Tyga a eu une relation très médiatisée avec Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, pendant plusieurs années. Les deux stars ont commencé à se fréquenter en 2014, lorsque Kylie avait seulement 17 ans et Tyga 25 ans. À l’époque, leur différence d’âge avait suscité beaucoup de controverses et de critiques.

Tyga a été vu à plusieurs reprises avec la famille Kardashian-Jenner, apparaissant dans leur émission de télé-réalité “L’incroyable Famille Kardashian” et assistant à des événements familiaux tels que les anniversaires et les fêtes de fin d’année. Kylie Jenner est également apparue dans le clip de rap de Tyga “Stimulated”.

En 2015, Tyga a fait face à une série de problèmes financiers, notamment une saisie de sa voiture et une saisie de ses biens. En 2016, il a également été poursuivi par un ancien propriétaire de maison pour loyers impayés.

Cependant, leur relation a connu des hauts et des bas et a été souvent critiquée par les médias. En 2017, Kylie Jenner et Tyga ont finalement mis fin à leur relation après plusieurs années de turbulences. Depuis, Tyga a gardé ses distances avec la famille Kardashian-Jenner et a poursuivi sa carrière musicale, sortant plusieurs albums et singles populaires.

Il a avoué après sa rupture avec Kylie Jenner :

C’est difficile de se sortir de ce que les gens projettent sur vous quand vous êtes dans une relation à ce point public, ça fait de l’ombre à mon talent et à beaucoup de choses pour lesquelles je bosse dure.

En attendant d’en savoir plus sur leur relation, Avril Lavigne et Tyga continuent de passer du temps ensemble et de susciter l’intérêt des médias. Certains fans se réjouissent déjà de cette possible romance, tandis que d’autres préfèrent rester prudents et attendre une confirmation officielle avant de se prononcer. Pour l’instant, les sorties du duo continuent de faire parler d’elles et de faire fantasmer les fans.