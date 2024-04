Audiences The Power : bonne première semaine pour la nouvelle télé-réalité de W9

Le 5 avril 2024, W9 a diffusé le cinquième épisode de “The Power”, attirant l’attention de 384 000 téléspectateurs selon Médiamétrie. Ce jeu d’enquête met en scène 13 personnalités de la télé-réalité et de la télévision, telles que les jumelles Marine et Océane, Carla Moreau, Pascal Soetens, Coumba de “Koh-Lanta”, Eddy de “Secret Story”, Shauna, Marwa, Yaël, Gabriel ainsi que Nikola et Nicolo. Ces chiffres représentent 2,1% de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus, 6,4% des Femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans (FRDA-50) et 5,2% des 25-49 ans.

Le programme, tourné à Malaga en Espagne, a débuté timidement le 1er avril devant 366 000 téléspectateurs et seulement 1,8% du public. Cependant, il a progressivement gagné en popularité pour atteindre près de 500 000 téléspectateurs deux jours plus tard (484 000 téléspectateurs, soit 2,4% du public le 3 avril).

Après une semaine de diffusion, “The Power” a enregistré en moyenne 431 000 téléspectateurs et 2,2% du public sur W9 dans la tranche horaire de l’access prime-time. En ce qui concerne les cibles spécifiques, les cinq premiers épisodes ont rassemblé en moyenne 6,0% des 15-34 ans, 5,0% des moins de 50 ans et 5,0% des FRDA-50. En comparaison, la première saison de “Les cinquante”, un autre jeu de stratégie diffusé sur la chaîne, avait débuté avec une moyenne de 548 000 téléspectateurs entre le 5 et le 9 septembre 2022, soit 2,7% du public (455 000 téléspectateurs et 2,4% du public pour la première semaine de diffusion de la saison 2 en septembre 2023).

Plus récemment, “Les apprentis aventuriers”, précédent programme dans cette case horaire, avait débuté avec une moyenne de 438 000 téléspectateurs (2,2% du public) entre le 22 et le 26 janvier 2024. D’autre part, “Marié(s) à tout prix”, dernière nouveauté diffusée dans cette case, avait été suivie par une moyenne de 295 000 téléspectateurs entre le 4 et le 8 décembre 2023, soit 1,4% du public.

Dans ce nouveau jeu de stratégie, un “Power Player” est choisi au hasard chaque début de semaine par Delta (voix-off du programme). Ce joueur dirige le jeu en secret et désigne un candidat-cible dont il doit garder l’identité secrète. S’il réussit sa mission sans être démasqué pendant la semaine d’enquête, il reste dans la villa espagnole et le candidat-cible est éliminé. Sinon, le “Power Player” est éliminé. La première “Power Player” de l’histoire du jeu, Maïssane, a choisi Océane comme candidate-cible. La suite de l’histoire sera révélée dans l’épisode du lundi 8 avril.