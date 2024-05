Attribution des Fréquences TNT : Les 25 Dossiers Recevables

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a révélé ce mercredi 22 mai 2024 la liste des 25 dossiers recevables pour l’attribution des nouvelles fréquences TNT. Sur les 27 candidatures reçues, 25 ont été jugées recevables. Cet appel à candidatures concerne plusieurs fréquences arrivant à échéance en 2025, notamment celles de C8, CNews, CStar, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+, ainsi que Canal+, TMC, TFX, LCI, W9, Gulli, BFMTV, NRJ 12 et Paris Première.

Parmi les 25 candidats, tous les détenteurs actuels des fréquences ont déposé un dossier pour renouveler leur autorisation. BFMTV a soumis deux candidatures, l’une soutenue par Altice et l’autre par CMA CGM, groupe dirigé par Rodolphe Saadé, en passe de reprendre la branche médias d’Altice.

Le groupe TF1 propose deux nouvelles chaînes : La Chaîne Histoire (LCH) et Humour TV, destinées à enrichir l’offre gratuite de la TNT. Canal+ a également ajusté le nom de l’une de ses chaînes, devenant Canal+ Cinéma(s).

Alain Weill, via L’Express TV, entre en compétition avec un projet axé sur l’information, l’histoire contemporaine et les sciences. Cette chaîne culturelle prévoit également une plateforme digitale de contenus à la demande, « L’Express TV+ », et un talk-show satirique quotidien.

Daniel Kretinsky, propriétaire de Casino, Editis et CMI France, a déposé sa candidature avec RéelsTV. Kretinsky, qui détient également une part du groupe TF1, continue d’étendre son influence dans l’audiovisuel français après avoir tenté d’acquérir M6 il y a deux ans.

Ouest-France, premier quotidien régional français, ambitionne de lancer OF TV, une chaîne nationale. La Société coopérative d’intérêt collectif Le Média présente quant à elle Le Média TV.

D’autres projets moins connus mais jugés recevables incluent BATV, OP TV et Mieux, chacun apportant une vision unique à l’offre audiovisuelle.

Les candidats seront auditionnés publiquement entre le 8 et le 17 juillet 2024. Le calendrier des auditions sera bientôt établi par tirage au sort et rendu public, avec une retransmission en direct sur le site de l’Arcom.

Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, a exprimé la détermination de l’autorité à mener ce processus avec rigueur, soulignant les ambitions des candidats pour devenir des acteurs majeurs de la TNT.

La concurrence est intense, avec des figures établies comme Alain Weill et des nouveaux venus ambitieux comme Daniel Kretinsky et Rodolphe Saadé. Les décisions finales de l’Arcom sur les titulaires des fréquences seront prises fin juillet, suivies des négociations des conventions à l’automne.

Cette attribution de fréquences TNT représente un moment crucial pour l’audiovisuel français, avec des candidats déterminés à renforcer ou établir leur présence sur le petit écran. Les décisions à venir de l’Arcom seront déterminantes pour l’avenir du paysage télévisuel en France.