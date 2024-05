Attaque au couteau dans le métro à Lyon : 4 blessés. Le suspect interpellé

Un homme a attaqué plusieurs personnes avec un couteau dans le métro de Lyon, faisant quatre blessés, dont deux dans un état d’urgence absolue. Les victimes ont été touchées au thorax et à l’abdomen, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Une enquête pour « tentative d’homicide volontaire » a été ouverte. L’agression s’est produite entre les stations de métro Debourg et Jean Jaurès en début d’après-midi. L’homme a été interpellé par la police nationale vers la station de métro Jean Jaurès et placé en garde à vue à 14h30. Il n’a fait état d’aucune revendication précise et n’a pas eu de différend avec un voyageur avant de passer à l’acte.

Des témoins choqués ont été pris en charge par une cellule de soutien psychologique. Les faits sont survenus en début d’après-midi et l’homme a manipulé son couteau avant de s’en prendre aux victimes. Il a été interpellé peu après les faits par la brigade anti-criminalité. Trois des victimes ont été prises en charge par les secours, et le pronostic vital des trois victimes n’est pas engagé. Une enquête pour « tentative d’homicide volontaire » a été ouverte par le parquet de Lyon. Deux policiers municipaux ont été pris pour cible par une trentaine d’individus cagoulés et armés en marge d’une manifestation contre la réforme des retraites. Les motivations de l’auteur des agressions ne sont pas encore connues à ce stade.