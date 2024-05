Attaque au couteau à Lyon : le suspect sous OQTF transféré en psychiatrie

Ce dimanche 26 mai, une attaque au couteau a semé la terreur dans une rame de la ligne B du métro de Lyon, entre les stations Debourg et Jean-Jaurès. L’agresseur a blessé quatre personnes, dont deux gravement, avant d’être rapidement interpellé par les forces de l’ordre. Le suspect, un Marocain de 27 ans, sous le coup d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), a vu sa garde à vue levée et a été transféré en psychiatrie.

L’incident s’est déroulé en début d’après-midi, vers 14h30. L’agresseur a soudainement attaqué les passagers à l’intérieur de la rame du métro B, semant la panique parmi les usagers. Quatre personnes, âgées de 16 à 41 ans, ont été blessées. Parmi elles, un adolescent de 16 ans, originaire de Guinée, a été grièvement touché au niveau de la cage thoracique et de l’abdomen. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale. Un homme de 28 ans a également été gravement blessé à l’abdomen et pris en charge en urgence.

L’agresseur a pris la fuite après l’attaque mais a été rapidement localisé et interpellé par une équipe de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) alors qu’il s’était réfugié dans une boulangerie. À la vue des policiers, il a jeté son couteau au sol et levé les mains en l’air. Lors de son arrestation, le suspect a déclaré être « poursuivi par la mafia », ajoutant une dimension perturbante à son profil.

Le suspect, de nationalité marocaine, était sous le coup d’une OQTF. Son profil psychiatrique est particulièrement préoccupant : il avait été hospitalisé à plusieurs reprises dans divers établissements psychiatriques en Nouvelle-Aquitaine et à Lyon. Selon les autorités, il présentait un « profil psychiatrique lourd » et était inconnu des services de police jusqu’à cet incident.

Cet acte de violence a profondément choqué les riverains de l’avenue Jean-Jaurès, ainsi que les usagers du métro. Plusieurs témoins ont été pris en charge par une cellule de soutien psychologique mise en place pour les aider à surmonter le traumatisme. La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes avait initialement fait état de trois blessés, mais le bilan a été revu à quatre personnes blessées, dont deux grièvement.

Une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été confiée à la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN) de Lyon. Les enquêteurs vont examiner les enregistrements des caméras de surveillance du métro et recueillir les témoignages des passagers présents au moment de l’attaque pour reconstituer précisément le déroulement des faits et les motivations de l’agresseur.

La garde à vue du suspect a été levée ce lundi 27 mai en raison d’une incompatibilité médicale. Il a été transféré dans un service de psychiatrie pour recevoir des soins adaptés à son état mental. Ce transfert souligne la gravité de son profil psychiatrique.

Parmi les quatre blessés, les deux victimes les plus gravement touchées sont un adolescent de 16 ans et un homme de 28 ans. Bien que leurs blessures soient sérieuses, aucun pronostic vital n’est engagé. Les autorités ont confirmé que tous les blessés sont désormais hors de danger.