Archives d’Entrevue : quand Matthew Perry nous parlait de ses addictions et de sa peur pour sa vie…

La disparition brutale de Matthew Perry, ex-star de la série Friends, a fait l’effet d’une bombe. L’acteur de 54 ans, retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles, plonge des millions de téléspectateurs dans le deuil. Si les causes précises du décès de Matthew Perry ne sont à l’heure actuelle pas établies, on sait que la star avait connu de nombreux problèmes d’addictions à l’alcool et à la drogue, qui lui avaient fait craindre pour sa propre vie. Des problèmes que l’acteur évoquait avec nous lors d’une interview donnée à Entrevue, dans laquelle il nous confiait ne pas se sentir tiré d’affaire. Le destin lui aura tragiquement donné raison…

Entrevue : Bonjour Matthew. Friends t’a apporté la gloire et surtout la fortune. Quel recul as-tu sur cette période ?

Matthew Perry : J’ai énormément travaillé pour avoir cette situation financière scandaleusement merveilleuse. J’ai la chance de ne plus avoir à faire n’importe quoi pour l’argent. Mais ce n’est pas pour autant que les beaux scripts coulent.

Contrairement aux filles ?

Je ne peux même plus sortir dans la rue ! (Rires) Mais j’ai un radar pour détecter les femmes qui sont intéressées. Enfin, si la fille est une bombe, je me fous de savoir si elle n’est avec moi que pour la célébrité ! (Rires)

Il y a bien un moment où une femme apprécie ta personnalité…

Oui. En général, juste après que je l’ai payée ! (Rires)

Tu n’as jamais été un tombeur ?

Jamais. En fait, pendant 7 ans, j’ai accepté des rencards avec des nanas simplement dans le but de les impressionner, en les faisant rire constamment.

Jusqu’à quel point ?

Jusqu’au point où ma tête a failli exploser ! (Rires) Et puis le jour où tu n’as plus envie d’être drôle, tu te fais larguer…

Et ta tactique aujourd’hui ?

J’écoute… Je suis enfin descendu de mon piédestal.

C’est en 2001, après tes ennuis de santé suite à tes addictions, que tu as décidé de changer de vie ?

J’étais au plus bas, j’ai eu peur pour ma vie ( Matthew Perry était accro à l’alcool et à la drogue, Ndlr. ) J’ai laissé tomber Friends et les tournages d’un film. Il y a des moments où tu comprends que la priorité, c’est ta vie.

Tu te sens tiré d’affaire ?

Non. Je ne me sens pas tiré d’affaire. Les addictions, c’est le combat d’une vie au quotidien. Je ne suis pas près d’oublier à quel point c’était horrible. Et c’est ce qui me fait tenir.

Depuis la fin de Friends, comment occupes-tu ton temps libre ?

Depuis que je n’ai plus à être drôle tous les jours, je me suis promis de devenir le meilleur joueur de tennis possible. Heureusement que Jennifer Capriati ( sa petite amie de l’époque et championne de tennis, Ndlr. ) me file un coup de main !

Tes fans te laissent relativement tranquille ?

C’est tellement ridicule de voir ces gens qui te parlent pendant des heures alors que tu ne les connais pas ! Tout ça parce que j’étais dans leur salon chaque semaine…