Après TF1 et M6, Canal+ lance une nouvelle offre de streaming

Canal+ a dévoilé hier sa nouvelle offre de streaming, TV+, visant à simplifier l’accès à la télévision pour tous les téléspectateurs français. Disponible dès ce mercredi, TV+ regroupe plus de 80 chaînes en direct et en replay, intégrant l’ensemble des chaînes de la TNT, 25 chaînes thématiques comme RTL9, Paris Première, Planète+ Aventure, Euronews, et Comédie+, ainsi que 8 chaînes digitales telles que le Jamel Comedy Club et Clique TV.

En plus de cette large sélection de chaînes, TV+ permet également d’accéder à une sélection de contenus exclusifs de Canal+. Les utilisateurs pourront visionner des séries comme « Baron Noir » et « Tokyo Vice » ainsi que des documentaires comme « Intérieur Sport » consacré à Kylian Mbappé. Chaque mois, de nouveaux programmes viendront enrichir cette offre, à commencer par le spectacle « Boys Boys Boys » de Florence Foresti. À l’avenir, des événements tels que les matchs de l’Europa League, diffusés en exclusivité par Canal+, seront également proposés.

TV+ est accessible via l’application Canal+ (myCanal) sur tous les appareils connectés, y compris les téléviseurs intelligents, smartphones, et PC. Parmi les fonctionnalités proposées, les utilisateurs peuvent télécharger des contenus, revenir en arrière pendant le visionnage en direct et créer des playlists personnalisées, intégrant des programmes de différentes chaînes comme « HPI » de TF1 ou « Top Chef » de M6.

Dans un contexte où de nombreuses chaînes lancent leur propre service de streaming, Canal+ vise à se positionner comme un super agrégateur. TV+ offre ainsi une expérience fluide et sans couture, centralisant divers contenus dans une seule application. Selon Christophe Pinard-Legry, directeur général de Canal+ France, cette approche répond à une demande croissante des consommateurs pour des solutions simples et intégrées.

Canal+ continue de renforcer sa position sur le marché, tant en France qu’à l’international. Avec 10,6 millions d’abonnés en France et un chiffre d’affaires en progression sur le segment de la télévision payante, Canal+ est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance. La possible introduction en Bourse de Canal+ par Vivendi en 2025 témoigne de cette dynamique positive.

Avec TV+, Canal+ entre en concurrence directe avec Molotov, un service qui propose déjà une offre similaire. Alors que Molotov offre plus de 100 chaînes pour 6,99 € par mois, TV+ se distingue par son tarif attractif de 2 € par mois et l’accès à des contenus exclusifs Canal+. Il reste à voir comment Molotov réagira à cette nouvelle concurrence.

TV+ est désormais disponible sur la boutique Canal+, offrant une nouvelle manière de consommer la télévision en France.