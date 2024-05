Après 52 ans à l’antenne, l’émission Des chiffres et des lettres s’arrête

Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, Stéphane Sitbon-Gomez, dirigeant du groupe public France Télévisions, a annoncé une décision difficile mais nécessaire : l’arrêt de l’émission emblématique « Des chiffres et des lettres ». Cette décision intervient dans le cadre des changements stratégiques de la grille des programmes, notamment en vue des Jeux olympiques et dans le contexte d’économies à réaliser pour le groupe.

L’arrêt de « Des chiffres et des lettres » marque la fin d’une émission qui a marqué l’histoire de la télévision française pendant près de cinquante ans. Pour saluer cette fin, une émission spéciale d’adieu réunira les animateurs emblématiques Patrice Laffont et Laurent Romejko, ainsi que toutes les équipes qui ont contribué au succès de l’émission.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de France Télévisions visant à maintenir ses rendez-vous emblématiques tout en réalisant des économies. Le groupe doit en effet réaliser 200 millions d’euros d’économies d’ici à 2028, avec une partie importante devant provenir de la réduction des coûts de programmes.

Interrogé sur la manière dont ces économies seront réalisées, Stéphane Sitbon-Gomez a souligné que les grands rendez-vous emblématiques ne seront pas touchés, et que des ajustements seront opérés sur les programmes moins performants. Ainsi, des émissions comme « Bertrand n’a pas sommeil » et « En bande organisée » ne seront pas reconduites, tandis que des succès comme « Le jeu des 1000 euros » seront maintenus.

Malgré ces changements, Stéphane Sitbon-Gomez a assuré que les missions essentielles du service public, telles que la fiction, le documentaire, l’animation et la culture, seront préservées. Il a également souligné l’importance de l’innovation et de la diversité des programmes sur les antennes de France Télévisions.

En conclusion, l’arrêt de « Des chiffres et des lettres » marque la fin d’une époque pour la télévision française, mais s’inscrit dans une dynamique plus large de renouvellement et d’adaptation des grilles de programmes de France Télévisions.