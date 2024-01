L’année 2024 démarre bien mal pour Anne Hidalgo. Alors que la maire de Paris subit une pluie de critiques depuis sa réélection en juin 2020 et se retrouve empêtrée dans le Tahiti Gate, avec des soupçons de détournement de fonds publics, le nouveau numéro d’Entrevue, disponible ce samedi 6 janvier, consacre une grande enquête à ce scandale avec un reportage exclusif. Les reporters d’Entrevue se sont rendus sur les traces d’Anne Hidalgo à Tahiti, en effectuant le même voyage qu’ elle et dans les mêmes conditions. La maire de Paris s’est-elle rendue en Polynésie pour le mariage de sa fille avec l’argent du contribuable ? Découvrez toutes les réponses dans le nouveau numéro d’Entrevue, disponible cette semaine…

Un sondage Ifop exclusif vient confirmer la mauvaise opinion que les Parisiens ont de leur maire.

Dans cette enquête d’(in)satisfaction commandée à l’Ifop par le nouveau propriétaire du magazine, Omar Harfouch, et destinée à recueillir l’avis des Parisiens sur leur municipalité et Anne Hidalgo, les sondés, interrogés entre le 12 et le 18 décembre 2023, ont exprimé un rejet massif de leur maire et de sa gestion de la ville.

Ainsi, 70% des Parisiens se déclarent mécontents d’Anne Hidalgo, tandis que 62% considèrent que le travail accompli par la municipalité dans l’ensemble de la ville depuis juin 2020 est médiocre ou mauvais.

Les Parisiens ont également été interrogés sur le voyage d’Anne Hidalgo à Tahiti et la préparation des JO de Paris 2024. Et là encore, le constat est implacable : 81% des Parisiens estiment qu’Anne Hidalgo n’a pas été assez transparent, tandis que 69% affirment que la maire de Paris ne leur inspire pas confiance.

Ce sondage Ifop montre un rejet massif de la maire et de sa gestion.