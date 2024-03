Amine El Khatmi rejoint Valérie Pecresse

Le chroniqueur Amine El Khatmi, cofondateur du Printemps Républicain, est depuis le 15 mars dernier, conseiller de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Figure emblématique des antennes de Cnews et Sud Radio, il est très engagé sur la question de la laïcité, c’est d’ailleurs sur cette question qu’il conseillera désormais la Présidente de la région Île-de-France.

Candidate malheureuse des Républicains à la dernière élection présidentielle, Valérie Pécresse avait, en 2021 lors du second tour des élections régionales, reçu le soutien d’Amine El-Khatmi, pourtant homme de gauche. Il dénonçait l’alliance de gauche portée par Julien Bayou, dont La France Insoumise était membre. « La France insoumise n’est plus de gauche et n’est plus républicaine… elle est à l’extrême gauche », expliquait-il.

Cet ex-élu socialiste d’Avignon avait apporté son soutien à Emmanuel Macron en 2017 et avait tenté d’obtenir une investiture de la majorité présidentielle en 2022 dans la dixième circonscription du Val d’Oise, mais la tentative fut avortée par le MoDem, allié d’Emmanuel Macron.

Fervent combattant de l’idéologie islamiste, il avait dès le 7 octobre 2023 affiché son opposition ferme au Hamas, ce qui lui avait valu un afflux d’insultes et de menaces. « J’ai quitté Paris. Je me désole que mon pays ne soit pas capable de protéger ceux qui prennent la parole pour défendre l’essentiel. Je veux dire mon mépris aux abrutis qui me menacent et qui ne me feront pas taire », écrivait-il sur X en novembre dernier.

Souvent classé à droite depuis quelques mois, en 2023 il avait notamment participé au lancement du très à droite magazine Livre Noir. En cas de second tour entre Marine le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Amine El-Khatmi a annoncé qu’il voterait pour la candidate du Rassemblement National. Face à ces déclarations, le Printemps Républicain s’était désolidarisé.

C’est désormais au conseil régional d’Île-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse, qu’il officie comme conseiller en laïcité, citoyenneté, politique de la ville et études.