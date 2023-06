Amandine Pellissard et son mari ont été confrontés à une situation inattendue lors d’un dîner : un appel de la prétendue maîtresse du mari d’Amandine Pellissard. Découvrez comment ils ont géré cette situation déconcertante.

Amandine Pellissard et son mari : Une soirée perturbée par un appel inattendu

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ne sont jamais à l’abri d’une surprise. Alors qu’ils profitaient d’un dîner tranquille au restaurant le mardi 6 juin 2023, un appel téléphonique a bouleversé leur soirée. Une inconnue a tenté de leur faire croire qu’elle était la maîtresse du mari d’Amandine Pellissard.

Depuis qu’ils ont décidé de se lancer dans la production et la vente de contenus exclusifs sur des plateformes privés, Amandine et Alexandre sont régulièrement confrontés à des menaces. Mais ce soir-là, ils ont été surpris par un appel anonyme qui a perturbé leur moment de répit.

Amandine Pellissard et son mari étaient apparus l’émission ‘Famille Nombreuse’, avant la controverse de la prétendue maîtresse.

La prétendue maîtresse du mari d’Amandine Pellissard : Un coup de fil qui sème le trouble

Lors de leur soirée, Amandine Pellissard et son mari se sont retrouvés face à une situation inédite. Une femme inconnue a appelé le restaurant après avoir reconnu l’enseigne sur un selfie posté par le couple et a demandé à parler à Alexandre.

C’est alors qu’une certaine Lydia prétend avoir vécu une histoire d’amour avec lui, une affirmation qu’Alexandre nie catégoriquement. Amandine, prenant le téléphone, se retrouve face à une femme qui insiste sur le fait qu’elle a eu une relation avec son mari.

Amandine Pellissard et son mari : Un couple uni face à la prétendue maîtresse

Malgré l’appel de la prétendue maîtresse du mari d’Amandine Pellissard, le couple reste uni et fort. Ils ont même réussi à rire de la situation, soulignant l’absurdité de l’acte.

Amandine a déclaré :

Se faire passer pour la maîtresse de mon mari, tout ça pour nous nuire, pour foutre la merde entre nous… Mais je vais vous dire : accrochez-vous les gars parce qu’on est indestructibles. C’est impossible. Après 13 ans de vie commune et bientôt 9 enfants, on s’aime toujours autant si ce n’est plus et on s’éclate au lit en plus, donc rien ne nous séparera.

[Missing Paragraph]

En résumé, malgré l’appel déconcertant de la prétendue maîtresse du mari d’Amandine Pellissard, Amandine et son mari ont su rester unis et forts. Ils ont même trouvé de l’humour dans la situation, prouvant une fois de plus la solidité de leur couple. Quoi qu’il arrive, ils restent indestructibles et continuent de s’aimer, prêts à affronter ensemble les défis qui se présentent à eux.