Amandine Pelissard enceinte, elle a créé le buzz sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo TikTok montrant un test de grossesse dans la salle de bain en arrière-plan. Bien que la vidéo ait été retirée de son compte TikTok, les internautes se demandent si elle est enceinte de son neuvième enfant. Ce buzz a suscité de nombreuses réactions de la part de leurs fans, certains exprimant leur joie pour le couple tandis que d’autres exprimaient leur désapprobation pour leurs choix de carrière controversés.

La grossesse d’Amandine Pelissard découverte sur TikTok et annoncée sur Twitch

Les fans d’Amandine et Alexandre Pellissard soupçonnaient depuis un moment que la famille s’agrandissait. En effet, une vidéo TikTok d’Amandine Pélissard et d’Alexandre Pelissard en train de s’amuser dans la salle de bain a récemment été publiée, et en arrière-plan, un test de grossesse est clairement visible. La vidéo a rapidement été supprimée de son compte TikTok, mais cela n’a pas empêché les internautes de spéculer sur la possibilité qu’elle attende son neuvième enfant.

La rumeur a rapidement pris de l’ampleur, alimentée par les nombreux commentaires laissés par les fans sur les réseaux sociaux.

La confirmation est venue lorsqu’ils ont été invités dans l’émission La BeamTV sur Twitch. Bien qu’Amandine Pellissard semblait agacée par la révélation précoce de son partenaire, Alexandre Pellissard a annoncé avec fierté que le couple attendait un enfant après avoir essayé pendant longtemps.

“Nous avons essayé pendant longtemps et nous avions laissé tomber, mais nous avons appris il y a une semaine que cela avait finalement fonctionné”, a déclaré Alexandre Pellissard dans l’émission.

Amandine Pellissard a révélé qu’elle avait déjà arrêté de boire de l’alcool, mais qu’elle prévoyait de diminuer progressivement sa consommation de cigarettes au cours des trois prochains mois.

Le couple a également annoncé qu’ils feraient une pause dans leurs activités de production de contenu pornographique pour permettre à Amandine Pellissard de prendre un congé maternité.

La famille Pellissard signalée par la police

Amandine a récemment partagé sur les réseaux sociaux une histoire qui a choqué leurs fans. Le mercredi 15 février, Amandine était à Paris avec Léna, sa fille, lorsque son mari l’a appelée pour lui dire que la police était à leur domicile. Selon elle, la police avait reçu un signalement anonyme et enquêtait sur la famille Pellissard.

Amandine a déclaré que plusieurs femmes, principalement des mères de famille, avaient lancé une vague de haine et de cyberharcèlement contre elle et sa famille sur les réseaux sociaux. Elle pense que ces femmes ont peut-être été impliquées dans le signalement anonyme.

La police a interrogé les enfants suite à cela. Cependant, les enfants ont été choqués par les questions posées pendant leur interrogatoire, comme s’ils avaient déjà vu leurs parents nus ou pourquoi ils étaient enfermés à clé dans leur chambre.

La police a admis que si Amandine et Alexandre Pellissard n’étaient pas connus, ces auditions n’auraient jamais eu lieu. Bien que la procédure exigeait que les enfants soient entendus, la police a annoncé qu’elle ne prendrait aucune mesure supplémentaire, car elle n’a rien trouvé d’incriminant. Les enfants ont été traumatisés par ces auditions.

Les fans ont exprimé leur soutien au couple, en soulignant que ce harcèlement en ligne est inacceptable. Les Pellissard ont déclaré qu’ils continueraient à se concentrer sur leur travail et leur famille, malgré ces incidents malheureux.