Allemagne : Attaque au couteau, plusieurs blessés lors d’une manifestation d’extrême droite

Ce vendredi 31 mai 2024, une attaque au couteau a fait plusieurs blessés à Mannheim, en Allemagne. L’incident s’est produit lors d’une rencontre électorale organisée par le mouvement populiste et anti-islam « Mouvement citoyen Pax Europa ». Parmi les victimes, on compte Michael Stürzenberger, un militant d’extrême droite bien connu pour ses critiques virulentes contre l’islam, ainsi qu’un policier.

Vers 11 h 30, un homme armé d’un couteau a attaqué plusieurs personnes près d’un stand de Pax Europa, monté sur la place du marché de Mannheim. Une vidéo de l’agression montre l’assaillant, portant une barbe fournie, s’en prendre violemment à un homme qui montait le stand. La victime a été blessée au visage et à la jambe. Un policier intervenu sur place a également été blessé dans le dos. Une troisième personne a également été identifiée parmi les blessés.

Les passants et un deuxième policier sont rapidement intervenus pour maîtriser l’assaillant, qui a été touché par balle et interpellé. Les services de secours, y compris un hélicoptère de sauvetage, ont été dépêchés sur les lieux. La police a indiqué que le trafic ferroviaire entre le Kurpfalzkreisel et la Paradeplatz a été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l’incident d' »attentat » et a fermement condamné la violence, la qualifiant d' »absolument inacceptable dans notre démocratie ». Boris Palmer, le maire de Tübingen, a également réagi en déclarant que « les attaques contre les dissidents et la police sont un coup de poignard au cœur de la démocratie ».

Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 31, 2024

Michael Stürzenberger, 59 ans, est un ancien journaliste devenu militant politique, connu pour ses positions radicales contre l’islam. Il a notamment milité contre une mosquée à Munich et a comparé le Coran à Mein Kampf, des propos qui lui ont valu d’être surveillé par les services secrets allemands.

Les motivations de l’assaillant n’ont pas encore été clarifiées. Les autorités locales ont précisé qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être donnée pour l’instant sur l’étendue et la gravité des blessures des victimes. L’agresseur serait un ancien élève de l’école située à proximité du lieu de l’attaque.

Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les motivations exactes de l’attaque et assurer la sécurité de la population.