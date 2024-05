Alassane Ouattara « Candidat Naturel » pour la Présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire ?

Le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a ce lundi affirmé que le président Alassane Ouattara était leur « candidat naturel » pour l’élection présidentielle de 2025. Cette déclaration, faite par Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP, marque un appel clair à un quatrième mandat pour Ouattara, bien que ce dernier n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature.

Lors d’une réunion du parti à Abidjan, Kafana a souligné l’importance de cette candidature en déclarant : « Ce qui est en jeu, c’est la victoire de notre candidat naturel (…) Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2025 ». Il a insisté sur le fait que l’objectif du RHDP était de remporter l’élection dès le premier tour, ajoutant : « Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l’État, c’est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine présidentielle de 2025 ».

Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, a renforcé cette position en affirmant aux journalistes à l’issue de la réunion que le parti solliciterait officiellement Ouattara pour qu’il accepte d’être leur candidat. « C’est notre candidat et c’est la volonté du parti. Nous irons lui demander d’accepter », a-t-il déclaré.

Les appels à une candidature de Ouattara se sont intensifiés ces dernières semaines au sein du RHDP. Début mai, lors d’un meeting au stade de Korhogo, les cadres du vaste district des Savanes, un fief du parti, avaient déjà exhorté le chef de l’État à se présenter à nouveau. Cette manifestation de soutien avait rassemblé des dizaines de milliers de partisans ainsi que plusieurs ministres, illustrant l’ampleur du soutien pour un quatrième mandat de Ouattara.

Alassane Ouattara, âgé de 82 ans, est au pouvoir depuis 2011. Sa potentielle candidature pour un nouveau mandat, qui le maintiendrait à la tête de la Côte d’Ivoire jusqu’en 2030, est un sujet de débat intense. Certains partisans estiment que sa leadership continue est essentielle pour la stabilité et la prospérité du pays, tandis que d’autres critiquent l’idée d’un quatrième mandat, y voyant un risque pour la démocratie ivoirienne.

L’élection présidentielle est prévue pour octobre 2025, et d’autres acteurs politiques se préparent également pour ce scrutin crucial. L’ex-président et désormais opposant Laurent Gbagbo, âgé de 78 ans, a été investi par sa formation politique, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Toutefois, sa candidature est actuellement compromise en raison de son inéligibilité. En effet, Gbagbo a été condamné en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011, ce qui le rend pour l’instant incapable de se présenter.

Par ailleurs, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principal parti d’opposition, n’a pas encore désigné son candidat officiel. Toutefois, il est largement attendu que le parti se rassemble derrière son président actuel, Tidjane Thiam, âgé de 61 ans. Thiam, ancien directeur général du Crédit Suisse, jouit d’une solide réputation internationale et pourrait représenter une alternative significative à la candidature de Ouattara.

Alors que la Côte d’Ivoire se dirige vers cette échéance électorale, le paysage politique reste marqué par des tensions et des incertitudes. Le choix de Ouattara de se représenter ou non pourrait avoir des conséquences profondes pour le pays, influençant non seulement le déroulement de la campagne électorale mais aussi l’avenir politique et économique de la nation.