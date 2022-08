« Mes haters, au fond d’eux, ils m’aiment. C’est juste qu’ils ont un complexe d’infériorité. Ils aimeraient être comme moi mais ils ne peuvent pas… »

Quelques mois après avoir fait le buzz avec sa reprise très rock d’Etienne, de Guesch Patti, Afida Turner lance deux versions officielles de son clip : une en français et une en anglais. La belle fille de Tina Turner et ex-petite amie du rappeur Coolio, jamais en manque d’idées et d’inspiration, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’un album est actuellement en préparation. Interview avec la Queen Afida !

Interview réalisée par Jérôme Goulon (Twitter @JeromeGoulon)

Jérôme Goulon : Après avoir fait le buzz avec ta reprise d’Etienne, tu lances deux clips : un en français et un en anglais. Rappelle-nous comment ce projet est né…

Afida Turner : Etienne, c’est à la base une chanson très simple. Pas besoin d’apprendre ou de réviser. Je l’ai chantée une fois en studio, et ça a fait un buzz incroyable ! Avec la voix que j’ai, c’est très simple pour moi de chanter du Guesch Patti, du Johnny et tout ce qui est rock. La version française d’Etienne, je l’ai donc chantée au Théâtre Trévise pendant 6 mois, avant et après chaque représentation de Requiem pour une conne, et le public en redemandait encore et encore ! Vu que je me produis aux États-Unis et en Allemagne, je me suis dit qu’il fallait absolument une version anglaise. Donc j’ai fait deux clips : un en français et un en anglais…

Tu as rencontré Guesch Patti ?

Je n’ai jamais rencontré Guesch Patti. Pour moi, c’est la seule rockeuse française ! Dans son registre, elle est unique. C’est aussi une super danseuse et chorégraphe. J’aurais ben voulu la rencontrer il y a 20 ans, au début de ma carrière. Elle aurait pu me donner encore plus de moove !

Etienne est une chanson sexy et provocante. Ça te correspond bien…

Oui, Etienne est une chanson qui me colle à la peau. C’est peut-être pour ça que ça cartonne, sans radio ni télé. Enfin si, Matthieu Delormeau a passé le clip deux fois dans TPMP People sur C8. Ça a été le premier à y croire. En tout cas, je suis fière, car j’ai fait ça toute seule, et le clip cartonne. On a fait plus de 300 000 vues en une seule journée. Certains artistes ont des maisons de disque qui les bombardent partout à la radio, et ils n’ont pas le même succès. C’est ça l‘artisanat ! C’est ça l’art. Il faut arrêter de tout bidonner ! Le public connaît la vérité…

C’est toi qui as tout fait dans le clip ?

Oui, j’ai produit le clip. J’ai fait le stylisme et les pochettes. La chanson est sur mon label Turner Music. J’ai aussi travaillé avec Jean-Baptiste, le réalisateur et producteur de ma pièce de théâtre, et également Olivier Bonzom, le réalisateur. Et on va refaire d’autres clips !

Certains sont surpris de te voir dans ce registre, mais la chanson et toi, ça ne date pas d’hier…

J’ai sorti mon premier disque en 1998. Je l’avais écrit et composé. Ça s’appelait Love de toi, et c’était bien avant que je sois découverte sur M6 dans Love Story.

Tu envisages de faire un album ?

Oui. Un album arrive bientôt. Là, je suis à Miami. Je retourne du 1er au 20 août en studio pour finaliser mon troisième album. Donc tu as un scoop : mon troisième album arrive !

Et qu’est-ce qu’on y trouvera ?

On pourra y trouver beaucoup de chansons que j’ai écrites et composées, et aussi des reprises avec des sonorités club, et beaucoup d’énergie !

Tu as fait beaucoup le buzz cette année, notamment dans TPMP. Le public français semble ne pas t’oublier…

C’est vrai. J’étais très heureuse d’être conviée plusieurs fois sur le plateau de TPMP, avec Cyril Hanouna, qui m’avait déjà recrutée comme experte en géopolitique en direct de Miami pendant la période du Covid. Donc c’était bien, ça me faisait une occupation. Je suis contente aussi d’avoir fait TPMP People avec Matthieu Delormeau. C’est toujours un énorme plaisir d’aller sur C8. On se marre bien, c’est un peu la récréation. C’est une émission dans laquelle tout le monde peut s’exprimer, d’où le succès de Cyril, qui est un putain de boss !

On va te revoir à la télé à la rentrée ?

Oui, on va me revoir à la télé. Il y aura de nouvelles émissions. Cet été, il y a eu un reportage sur TFX le 24 juillet. Je suis aussi sur TF1 dans Stars des années 2000. C’est un documentaire sur ma vie, avant et après le succès. J’ajoute aussi que le théâtre continue !

Tu as des fans qui t’adulent. Comment tu expliques ça ?

On a les fans qu’on mérite. Quand j’ai fait une « guess apparence » à Lyon, il y a eu un débordement. Dans les clubs, c’était pareil. Certains de mes fans me suivent depuis 2002. Ils ont grandi avec moi. D’autres m’ont découverte plus tard. Donc ça veut dire que j’ai de la chance d’avoir des fans de tous les âges. Je suis intemporelle, c’est fantastique ! Ils se sentent proches de moi car ils savent que je sais ce que c’est que de prendre le TGV ou le RER le matin, d’aller travailler pour gagner 1 000 euros par mois et d’avoir 200 balles pour faire les courses. Je viens du même milieu que mes fans, donc je suis leur victoire !

Tu as aussi pas mal de haters et de gens qui te critiquent. Tu leur réponds quoi ?

Mes haters, au fond d’eux, ils m’aiment. C’est juste qu’ils ont un complexe d’infériorité. Ils aimeraient être comme moi mais ils ne peuvent pas, et ils ne veulent pas l’avouer. Sur les réseaux, ils me détestent, mais au plus profond d’eux, il n’y a que de l’amour pour moi ! Moi, ce que je vois, c’est que cette année a été incroyable pour moi. Le théâtre, c’était fantastique, on a cartonné. Les clubs, c’était fantastique aussi : Marseille, Nice, Berlin… C’était un succès incroyable. Je suis très reconnaissante envers Dieu, mes fans, mais aussi moi et mon travail. Je crois en ma bonne étoile. Il faut tout le temps persévérer, ne jamais écouter les autres et croire en soi. Quand tu crois en toi, tu es maître de ton destin.

Le mot de la fin ?

Etienne, Etienne à la tienne ! More and more encore…

