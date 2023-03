Adriana Karembeu célibataire : Elle ne cherche plus l’amour !

La belle histoire d’amour d’Adriana Karembeu a pris fin en décembre dernier lorsqu’elle a annoncé sa rupture avec son mari Aram Ohanian. Malgré douze belles années de mariage, qu’elle qualifie de vibrantes, Adriana Karembeu souhaite à présent profiter pleinement de sa fille et de sa vie de célibataire.

Adriana Karembeu divorce du père de Nina

C’est le cœur serré qu’Adriana Karembeu a écrit ces quelques lignes où elle explique avoir passé douze années magnifiques auprès du père de son enfant.

Elle a écrit sur Instagram :

C’est le cœur serré que j’écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble… j’ai vibré à chaque instant. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes côtés. Notre histoire était belle et je l’ai tellement aimée…

Adriana Karembeu évoque les raisons de leur rupture dans une interview accordée à un magazine. Elle ne cache pas son état d’esprit actuel où elle se sent un peu comme une adolescente.

Adriana Karembeu a pris la décision de mettre fin à sa relation avec son ex-mari à un moment donné. Cette rupture, qu’elle a expliquée ouvertement, était due à des changements qui se sont produits au fil du temps. Selon l’ancien mannequin, les gens et les situations évoluent, et de nouvelles envies peuvent surgir. Si la relation n’est plus satisfaisante, il n’y a aucune raison de se sacrifier pour elle.

Malgré leur séparation, Adriana Karembeu et Aram Ohanian sont restés en bons termes. Leur priorité reste leur fille Nina âgée de quatre ans, comme l’explique l’ancien mannequin :

“Nous restons soudés pour tout ce qui concerne notre fille. Nous voulons absolument la préserver.”

Adriana Karembeu est une jeune maman épanouie, qui ne peut s’empêcher de fondre devant sa petite Nina. Cette dernière est une source inépuisable d’amour, capable de la toucher jusqu’aux larmes. Chaque moment passé avec sa fille est précieux pour elle, surtout lorsqu’elle entend sa voix douce lui murmurer des “je t’aime”.

Même si elle est prête à aller de l’avant, Adriana sait que chaque décision doit être mûrement réfléchie. Installée à Marrakech où sa fillette est scolarisée, elle aimerait pourtant revenir en France ou à Monaco où elle se sent le mieux. Cependant, cette décision ne peut être prise à la légère. Elle doit trouver un terrain d’entente avec son ex-mari et faire ce qu’il y a de mieux pour leur fille, qui partage désormais chaque moment de sa vie. La priorité reste le bien-être de sa fille adorée.

Le bien-être de sa fille est une priorité : elle se laisse le temps de reconstruire.

Adriana Karembeu a vécu une expérience difficile pour concevoir son enfant. Elle avait envie d’avoir un bébé avec son compagnon, Aram Ohanian.

Après une fausse couche en 2017, Adriana Karembeu avait décidé de ne plus attendre et de tout mettre en œuvre pour concevoir son enfant. Après plusieurs tentatives, elle a finalement réussi à mener sa grossesse à terme et a donné naissance à Nina. Depuis, elle est comblée de bonheur et savoure chaque moment passé avec sa fille.

Pour le bien-être de Nina, Adriana Karembeu a préféré divorcer. Elle estime qu’il vaut mieux donner à son enfant l’exemple de parents heureux, même s’ils sont séparés, que de rester ensemble et se battre constamment. Elle connaît bien cette situation, ayant elle-même vécu une enfance difficile avec des parents en conflit.

Actuellement, Adriana Karembeu ne songe pas à reconstruire sa vie amoureuse avec un nouvel homme : elle estime que ce n’est pas encore le moment d’y penser.

Maintenant que sa fille a grandi un peu, elle souhaite vivre pleinement et prendre des décisions de manière indépendante pour retrouver un sentiment de puissance et de séduction.