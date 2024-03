AD Laurent accusé de viol

Adrien Laurent, ancien candidat de télé-réalité et influenceur actif sur TikTok et MYM, est actuellement visé par une plainte pour deux cas de viol. Selon l’avocat de la plaignante, des éléments médicaux viennent étayer l’intégralité des déclarations de la victime.

L’avocat de la plaignante a confirmé jeudi dans un communiqué que la plainte pour viols avait été déposée contre l’influenceur AD Laurent, corroborant ainsi les informations divulguées par plusieurs médias. Cette plainte, accompagnée d’une constitution de partie civile, a été déposée mercredi auprès du tribunal judiciaire de Paris, comme en atteste un récépissé consulté par l’AFP. Elle accuse Adrien Laurent, également connu sous le nom d' »AD Laurent », d’avoir commis à deux reprises des viols aggravés d’une particulière violence en Australie en 2018 sur une jeune Française, laquelle a choisi de garder l’anonymat et de réserver ses déclarations à la justice française, selon Me Jean-Christophe Basson-Larbi.

Ce dernier ajoute : « La jeune femme décrit avec précision et détail les faits qui sont corroborés par plusieurs témoignages ainsi que par une multitude d’éléments médicaux, confirmant ainsi ses allégations et attestant d’un traumatisme considérable et de dommages physiques et psychologiques graves, mettant sa santé et sa vie en danger. »

AD Laurent s’est initialement fait connaître en participant à l’émission de télé-réalité « Garde à vous » sur M6 en 2015, alors âgé de 21 ans, avant de prendre part à d’autres programmes tels que « Les Princes de l’Amour » et « Les Anges ». Depuis, il s’est reconverti dans l’industrie pornographique, notamment en ouvrant un compte sur la plateforme française de contenu payant MYM. Actif sur les réseaux sociaux, il compte 1,3 million d’abonnés sur TikTok. Adrien Laurent n’a pour l’heure pas encore réagit.