Accident de bus SNCF : Deux morts et des dizaines de blessés dans une collision bus-voiture à Yvelines

Un accident de bus SNCF a fait deux morts et plusieurs blessés ce vendredi matin dans les Yvelines. Le bus, qui transportait une cinquantaine de personnes, a été percuté par une voiture qui roulait en sens inverse. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 21 ans, a été placé en garde à vue.

Voici quelques détails supplémentaires sur l’accident :

Le bus transportait environ 50 personnes.

La voiture était une petite citadine.

Le choc de la collision a fait capoter le bus à plusieurs reprises.

Le conducteur de la voiture a été transporté à l’hôpital avec des blessures légères.

La route a été fermée pendant plusieurs heures pendant que les services d’urgence travaillaient sur les lieux.

Tragédie sur les routes des Yvelines : Un appel à la vigilance lancé après un accident mortel

L’accident de bus SNC, s’est produit vers 7h30 sur la route départementale D113, à hauteur de Mézières-sur-Seine. Le bus, qui circulait en direction de Paris, a été percuté par une voiture qui roulait en sens inverse. Le choc a été violent et le bus a fait plusieurs tonneaux.

Deux personnes ont été tuées dans l’accident, un homme de 64 ans et une femme de 54 ans. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont cinq grièvement. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux des environs.

Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 21 ans, a été placé en garde à vue. Il a été testé positif à l’alcool et aux stupéfiants. Il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires.

L’accident a provoqué d’importants bouchons sur la route départementale D113. La circulation a été rétablie dans l’après-midi.

Cet accident est un terrible rappel de la dangerosité de la route. Il est important de respecter les règles de sécurité routière et de ne jamais conduire sous l’emprise de l’alcool ou des drogues.

L’ enquête de l’accident de bus SNCF : Un conducteur inculpé d’homicide involontaire et de blessures involontaires

Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte pour l’accident de bus SNCF, et la présence d’alcool chez le conducteur a été retenue comme circonstance aggravante. Le conducteur du bus a également été blessé dans l’accident, selon les informations fournies par la SNCF.

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, mais une source policière avait initialement indiqué que le bus aurait fait un écart pour éviter une voiture roulant à contresens.

Le drame a nécessité une importante mobilisation des secours, avec 93 sapeurs-pompiers, sept équipes médicales, 20 véhicules de secours et deux hélicoptères du SAMU et de la sécurité civile sur les lieux de l’accident. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été mise en place pour soutenir les victimes et leurs proches.

Face à cette tragédie, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, s’est rendu sur les lieux. Il a exprimé sa profonde tristesse pour les victimes et leurs familles et a appelé à la vigilance de tous les conducteurs. Il a souligné l’importance du respect strict des règles concernant l’alcool et les stupéfiants au volant et a annoncé que les contrôles et les sanctions seraient renforcés pour éviter de tels drames à l’avenir.

🔴 DIRECT – 🗣 "C’est un immense choc ! On ressent tous cette extrême douleur."



Le ministre des Transports, Clément Beaune, prend la parole après l'accident meurtrier qui a fait deux morts dans les Yvelines. pic.twitter.com/SpVWj8tLnG — franceinfo (@franceinfo) July 28, 2023

Clément Beaune a également salué la réactivité et l’efficacité des secouristes et a rendu hommage à leur travail acharné pour sauver des vies lors de cette tragédie