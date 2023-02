URGENT : Mort de Jacques Chirac à l’âge de 83 ans

L’ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce mercredi 21 septembre à l’âge de 83 ans.



Jacques Chirac s’est éteint ce mercredi 21 septembre des suites d’une infection pulmonaire à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, où il a été admis le 18 septembre. Il avait été rapatrié en urgence d’Agadir, au Maroc, où il séjournait dans l’une des résidence du roi Mohammed VI. L’ancien président allait fêter ses 84 ans en novembre.

L’état de santé de l’ancien président de la République, instable depuis plusieurs années notamment suite à un accident cérébral en 2005 , lui avait valu plusieurs périodes d’hospitalisation : « On sent qu’il n’a plus trop envie de se battre. La mort de sa fille Laurence, en avril 2016, l’a profondément affecté. Il n’entend plus grand-chose, se déplace en fauteuil roulant et a beaucoup maigri. Sa mémoire est complètement défaillante. Il vit vraiment au ralenti », a confié récemment un proche.

Dans une courte interview accordée à Nice Matin mi-septembre, Bernadette Chirac avait confié se préparer au pire : « Il va aussi bien que possible. Sa maladie est un peu comme une vague qui monte. Il y a parfois un calme plat mais elle ne recule jamais. Mais je vois qu’il souffre et je sais qu’il a de la peine. » L’ex première dame de France n’avait pas tari d’éloges sur son mari : « C’est un homme extraordinaire, qui a eu une réussite exemplaire, qui a fait tellement de choses, pour tellement de gens, qui a réalisé tant de projets. C’est un homme apaisé, moi aussi. Mais je suis toujours inquiète du jour où il va disparaître…«

Un parcours politique et un charisme fascinant

Neuf ans après la fin de son mandat de président, Jacques Chirac continue de fasciner par son charisme et son parcours politique. Né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, le jeune homme d’origine corrézienne passe par l’Institut d’études politiques en 1951. Après son service militaire effectué durant la guerre d’Algérie (1956-1957), il intègre l’ENA d’où il sort diplômé en 1959. Il s’engage alors en politique au début des années 1960 en étant élu conseiller muni­ci­pal en Corrèze, sans s’être présenté. Dès lors c’est le début de sa passion pour la poli­tique et de son ascen­sion fulgu­rante jusqu’aux plus hauts sommets de l’Etat.

Premier ministre de Valéry Giscard d’Es­taing entre 1974 et 1976, puis de François Mitter­rand à partir de 1986, Jacques Chirac est le seul homme poli­tique a avoir été deux fois nommé à cette fonction. En 1977, après avoir fondé son propre parti de droite, le RPR en 1976, il devient le premier maire de Paris et occupera cette fonc­tion jusqu’en 1995, date de son élec­tion comme Président de la Répu­blique.

Le 17 mai 1995, Jacques Chirac devient le 22e Président de la Répu­blique française en battant Lionel Jospin. Durant son mandat, un référendum réduit la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Le chef de l’état se représente pour un second mandat en 2002, une élection donnant lieu à l’une des plus grande surprise de l’histoire de la politique française : Alors que le président sortant arrive en tête avec 19,9 % des votes, c’est Jean-Marie Le Pen, le chef du Front national (FN), qui termine au deuxième rang avec 16,9%. Réélu au second tour pour un second mandat, Jacques Chirac annonce en 2007 qu’il se retire de la vie politique.

Jacques Chirac, personnalité préférée des Français

Après son départ de l’Élysée, Jacques Chirac est régulièrement élu « personnalité politique préférée des Français » (sondage IFOP/Paris Match) : « Il incarne le bon vivant à la française, les gens s’y retrouvent et s’y identifient. C’est un peu la politique à la papa », avait confié François Belley, publicitaire.

Proche des Français, une proximité qui faisait partie intégrante de sa communication, Jacques Chirac se plaisait à se rendre au Salon de l’Agriculture de Paris ou à s’attabler en terrasse d’un café à Saint-Tropez ou dans son fief en Corrèze, se laissant prendre en photo, avec joie, par les centaines de badauds.

Mais outre son côté bon vivant et papy décontracté, l’ex locataire de l’Élysée a marqué par son côté dragueur, comme en témoigne la séquence capturée par Le Petit Journal de Yann Barthès en 2009 :

Considérablement affaibli par l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2005, Jacques Chirac a limité les apparitions publiques, sa dernière sortie officielle datant de novembre 2013 : l’ancien chef d’état s’était rendu au musée du Quai Branly pour recevoir un prix dans la cadre de sa fondation. Souvent hospitalisé, son état de santé en a inquiété plus d’un. Mais comme l’assurait son gendre : « Jacques Chirac grogne, donc il va bien !« . Ce mercredi 21 septembre, l’ancien président de la République ne grogne plus.



