8 mars 2024 : journée mondiale de la femme. Découvrez notre numéro 100% consacré aux femmes, fait par des femmes !

Ce 8 mars 2024 marque la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, la rédaction d’Entrevue a réalisé un numéro exceptionnel 100% consacré aux femmes et fait par des femmes, avec Najwa Harfouch directrice de publication. Une première dans l’histoire du magazine.

Au sommaire ce mois-ci, retrouvez une interview exclusive de Christine Kelly, présentatrice vedette de CNews, qui revient sur la menace qui pèse sur sa chaîne et sur la liberté d’expression, mais aussi sur son parcours et les difficultés qu’elle a pu rencontrer durant sa carrière en tant que femme.

Dans ce numéro exceptionnel, retrouvez également un dossier consacré au féminisme et à ces grandes dames françaises inspirantes qui ont fait avancer, chacune à leur manière, la cause des femmes : Simone Veil, Marie Curie, Sœur Emmanuelle, Simone de Beauvoir, Françoise Dolto, Coco Chanel, Marguerite Duras ou encore Françoise Sagan…

Dans ce numéro entièrement consacré aux femmes, Entrevue a commandé un sondage Ifop exclusif pour connaître le regard des Français sur la place des femmes dans la société et quelles étaient les personnalités féminines préférées des Français, et ce par catégorie : actrices, chanteuses, humoristes, sportives, présentatrices télé et femmes politiques. Arrivent en tête de ce sondage dans leurs catégories respectives Sophie Marceau, Mylène Farmer, Florence Foresti, Laure Manaudou, Évelyne Dhéliat et Marine Le Pen. Découvrez l’intégralité des résultats dans notre nouveau numéro.

Enfin, retrouvez également ce mois-ci dans Entrevue des interviews de femmes fortes, qui nous parlent toutes du féminisme et de la place des femmes dans la société : Marlène Schiappa, l’ex-secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, la championne du monde de judo Clarisse Agbégnénou, la réalisatrice Géraldine Danon, la chroniqueuse et auteure Valérie Benaïm, l’actrice Emma Stone, star des Oscars 2024, Sarah Saldmann, avocate et chroniqueuse télé, Léa Djadja, star des réseaux sociaux et femme du rappeur Black M, Virginie Dedieu, triple championne du monde de natation synchronisée ou encore Naike Gruppioni, députée au parlement italien…

À découvrir également dans le nouveau numéro d’Entrevue : un dossier sur les chansons qui ont fait avancer la cause des femmes, avec Angèle, Juliette Greco, Clara Luciani, Guesh Patti et Brigitte Bardot, et un reportage exclusif de notre envoyée spéciale au Yémen qui nous fait découvrir le difficile quotidien des habitantes de ce pays, les femmes yéménites étant les femmes les plus violentées au monde…

Ne ratez pas le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement disponible !