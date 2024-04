60 ans de carrière pour Michel Drucker et un hommage tutoyé d’Emmanuel Macron

Ce samedi 13 avril, l’émission “C l’hebdo” a célébré un événement majeur : les 60 ans de carrière de Michel Drucker, une figure emblématique de la télévision française. À cette occasion, le président de la République a adressé un message vidéo au vétéran de l’écran, soulignant sa contribution exceptionnelle au paysage médiatique français.

Dans un costume trois-pièces, le chef de l’État a rappelé les débuts de Michel Drucker en tant que journaliste sportif, couvrant même les Jeux Olympiques il y a six décennies. Dans une ambiance décontractée, le président a tutoyé l’animateur, soulignant ainsi la proximité entre les deux hommes. Michel Drucker, quant à lui, a partagé un moment de leur première rencontre où ils se sont également tutoyés, le présentateur plaisantant sur le fait qu’il aurait pu être le père du président.

Au-delà de la célébration de ses réalisations passées, le président Macron a également abordé les projets futurs de Drucker. Celui-ci a partagé son secret de longévité, évoquant passion, mental fort et désir de durer, malgré des problèmes de santé récents ayant nécessité deux opérations à cœur ouvert. Surnommé “Terminator” à l’hôpital européen Georges-Pompidou, Michel Drucker incarne la résilience et la détermination à poursuivre sa passion sans connaître le mot “retraite”.

À travers six décennies d’émissions cultes comme “Vivement dimanche”, Michel Drucker a marqué les esprits et les dimanches après-midi des Français, découvrant et mettant en lumière de nombreux talents de la scène musicale et artistique, de Dalida à Johnny Hallyday. Son héritage dans l’industrie audiovisuelle française est indéniable, et ses projets futurs promettent de continuer à inspirer et divertir les téléspectateurs pour les années à venir.