Alain Weill : Un visionnaire de la télévision prêt à réinventer L’Express

Alain Weill, fondateur de BFMTV et ancien propriétaire d’Altice Média, nourrit depuis longtemps l’ambition de posséder une chaîne de télévision. Depuis qu’il a acquis le groupe L’Express en 2019, il considère cette démarche essentielle pour assurer la pérennité et la transformation de la marque.

Alain Weill a récemment décidé de postuler auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour obtenir une fréquence sur la télévision numérique terrestre (TNT) en 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la remise en jeu de 15 canaux.

L’homme d’affaire a eu l’occasion de présenter en détail son projet et ses ambitions sur France Info ce mardi. Il a pu mettre en lumière sa vision pour L’Express TV ainsi que les objectifs qu’il souhaite atteindre avec cette nouvelle chaîne.

Créateur de BFMTV et RMC, Alain Weill a cédé ces entités il y a trois ans, mais son expertise et sa passion pour le secteur télévisuel demeurent intactes. Il a toujours exprimé le désir de revenir dans l’univers télévisuel, estimant que cela est crucial pour l’avenir de L’Express : « J’ai décidé de travailler à la transformation et à l’assurance de la pérennité de L’Express, un journal magnifique créé il y a plus de 70 ans ».

Dans un contexte de transformation de la presse, Alain Weill souligne l’importance de la diversification : « Il est important de se diversifier, d’aller aussi vers le son, vers l’image, vers le digital ». Pour lui, une chaîne de télévision est un élément déterminant pour renforcer la marque L’Express et assurer son développement.

Alain Weill envisage L’Express TV comme une chaîne dédiée à l’histoire contemporaine et aux sciences, deux thématiques qu’il juge cruciales et plébiscitées par le public. La chaîne proposera également des émissions de prime time et de l’info-divertissement, mais avec une approche novatrice et distincte des formats existants tels que « Quotidien » ou « C à vous ».

« Il faut faire une chaîne de télévision cohérente avec l’expérience et l’ADN de L’Express », explique-t-il, ajoutant que la chaîne doit servir l’intérêt d’un large public tout en offrant plus de pluralisme dans l’univers télévisuel.

Conscient de la transformation des habitudes de consommation médiatique, Alain Weill prévoit que L’Express TV se décline non seulement en linéaire mais aussi sous forme de plateforme. Les programmes de télévision sur les sciences seront également diffusés sous forme de contenus courts sur les réseaux sociaux comme TikTok, afin de toucher un public plus jeune et combattre les fake news.

Malgré le déclin de la télévision linéaire, Alain Weill demeure convaincu de la puissance de la TNT : « La TNT reste encore un média extrêmement puissant ». Il aspire à proposer « la meilleure offre demain » en se concentrant sur des thématiques essentielles telles que l’histoire contemporaine et les sciences.

En somme, Alain Weill, avec son projet L’Express TV, se positionne une fois de plus en innovateur dans le paysage médiatique français, prêt à relever les défis de l’ère numérique tout en restant fidèle à l’héritage et à la mission de L’Express.