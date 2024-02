Dubaï : Omar Harfouch reçoit un prix pour sa composition sur la Paix.

Lors d’une cérémonie grandiose de la 11 éme édition de CAEL AWARDS, diffusée en direct à la télévision aux Émirats Arabes Unis, le pianiste et compositeur d’origine Libanaise Omar Harfouch a reçu le prix de la création pour sa composition pour Piano et Orchestre pour la Paix .



En présence de beaucoup de personnalités arabes célèbres telles que les chanteurs Ramy Ayyash et Ramy Sabry, l’acteur Jamal Suleiman, la journaliste Puci Shalaby, le chanteur Marwan Khoury, l’actrice Abeer Sabry, Pamela Al-Kik et le journaliste Mustafa Al-Agha. Ainsi que quelques participants de la série Dubaï Bling sur Netflix .

Des prix ont également été reçus par l’ancienne députée Dima Jamali et le journaliste Tony Khalifa.

Harfouche a joué sa célèbre pièce pour la paix et la pièce Tripoli, qu’il a dédiée aux habitants de Tripoli, sa ville natale au Liban.

Harfouch est actuellement en tournée mondiale au piano pour la Paix, qui a commencée à la commission Européenne à Bruxelles, en passant par l’institut du Monde Arabe à Paris, et va se poursuivre dans différents pays et se terminera en septembre 2024, lors d’un concert à L’ONU pour célébrer la journée internationale de la Paix, il se produira au Théâtre Municipal de Béziers avec l’Orchestre Philharmonique Méditerranée sous la direction du chef Mathieu Bonnin et à côté la célèbre Violoniste Française Anne Gravoin, le 6 Mars 2024.