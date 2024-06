Zinedine Zidane, enfin le retour ?

Il n’a plus coaché depuis mai 2021. Une éternité. Zinedine Zidane est-il proche de retrouver un banc de touche ? Interviewé par Le Media Carré, Zizou s’est confié longuement au micro de Raphaël Domenach, dans le cadre du salon Universe Football à Aix-en-Provence.

L’ancien coach du Real Madrid n’a évité aucun sujet lors de cette vidéo de 18 minutes : son rapport avec l’OM, son amour de Marseille, son avenir. Après avoir apporté la Ligue des Champions sur la pelouse lors de la finale de la Ligue des Champions remportée samedi par le Real Madrid (2-0) face au Borussia Dortmund, Zinedine Zidane a surtout parlé du seul club français à avoir déjà remporté celle-ci, l’Olympique de Marseille.

« À Marseille, aux alentours, on aime le sport. Il y a beaucoup d’athlètes qui sont sortis de cette région. C’est pou r quoi on aimerait voir plus de Marseillais à l’OM , sortir des quartiers, parce qu’il y a un vivier incroyable ».

Si Zinedine Zidane n’a jamais joué pour l’OM, des informations insistantes évoquent sa potentielle arrivée pour redresser le club. « Ça me manque de pas avoir joué à l’OM mais c’est comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, moi, le club il est toujours dans mon cœur. De mes 11 à 14 ans, j’étais au stade Vélodrome. J’allais au virage nord, j’étais sous le panneau d’affichage. Un vrai ! Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever. »

Si son nom a souvent été évoqué pour prendre la succession de Didier Deschamps, le poste de sélectionneur des Bleus ne lui semble pas offert pour tout de suite. Didier Deschamps ayant encore un contrat longue durée. Envoyé tantôt au Bayern Munich, à Manchester United ou ailleurs -des rumeurs farfelues-, Zinedine Zidane a promis de revenir sur un banc. Même si pour l’instant il avoue savoir parfaitement occuper ses journées : padel, vie de famille, événements caritatifs.

« Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! »