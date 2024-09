ZEvent 2024 : plus de 10 Millions d’euros collectés par les streamers pour lutter contre la précarité

Montpellier a été le théâtre d’un exploit remarquable ce week-end avec la huitième édition du ZEvent, un marathon de streaming qui a rassemblé des dizaines de streamers de renom. Organisé par Adrien Nougaret (ZeratoR) et Alexandre Dachary (Dach), cet événement a permis de récolter 10 145 881 euros au profit de cinq associations luttant contre la précarité et la pauvreté.

Lancé par un concert au Zénith de Montpellier le jeudi, le ZEvent a débuté officiellement le vendredi à 18h sur Twitch, marquant le retour de l’événement après une pause en 2023. Plus de 130 streamers, incluant des visages connus comme Domingo, Kameto, et le Joueur du Grenier, ainsi que des participants en ligne, se sont relayés pour divertir et encourager les dons pendant plus de 48 heures.

Les fonds récoltés seront partagés entre Le Secours Populaire, Cop1, Les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysans, et Chapitre 2. Ces associations bénéficieront de cette générosité pour poursuivre leur travail essentiel auprès des plus démunis.

Depuis sa création en 2016, le ZEvent a accumulé plus de 31 millions d’euros en dons, avec des records successifs en 2021 et 2022, témoignant de la mobilisation croissante autour de cet événement unique en son genre. Le choix des bénéficiaires s’aligne avec les objectifs des organisateurs de soutenir des causes urgentes et variées chaque année.

Malgré le succès, l’événement n’a pas échappé à la critique, notamment concernant la sélection des streamers, certains étant pointés pour des propos inappropriés par le passé. Ces controverses soulignent les défis de gérer un événement d’une telle envergure tout en veillant à respecter les valeurs de l’ensemble de sa communauté.

Le ZEvent continue de jouer un rôle crucial dans la mobilisation des ressources pour des causes charitables, tout en mettant en lumière le potentiel des communautés en ligne pour engendrer un changement positif.