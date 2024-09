ZEvent 2024 : Le marathon caritatif de Twitch fait son grand retour pour lutter contre la précarité

Le ZEvent, marathon de streaming caritatif sur Twitch, revient cette année après une pause en 2023. L’événement, qui mobilise des streamers pour récolter des fonds au profit d’associations, se tiendra du 6 au 8 septembre à Montpellier. Ce retour est très attendu, d’autant que lors des deux dernières éditions, plus de 10 millions d’euros ont été récoltés.

Lancé en 2016 par Zerator (Adrien Nougaret) et Dach (Alexandre Dachary), le ZEvent a rapidement gagné en popularité. À ses débuts, 170 000 euros avaient été amassés pour l’ONG Save the Children lors d’un marathon de 34 heures. Depuis, l’événement a vu sa notoriété et les montants récoltés exploser. En 2020, malgré la pandémie, 5,7 millions d’euros ont été récoltés pour Amnesty International. Et en 2022, un record a été atteint avec 10 millions d’euros destinés à des associations écologistes.

Cette année, l’objectif est de récolter des dons pour cinq associations œuvrant contre la précarité : le Secours populaire, Cop1, Les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysans et Chapitre 2. L’événement débutera avec un concert d’ouverture au Zénith de Montpellier, réunissant des artistes comme Mosimann et Caravan Palace. Pour cette édition, 36 streamers seront présents sur place, tandis que 100 autres participeront à distance, un format inédit visant à élargir encore la portée de l’événement.

Alice Leroy