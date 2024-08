« Zéro euro de dette JO… » : Valérie Pécresse se félicite du bilan positif des transports franciliens

À l’approche de la fin des Jeux olympiques de Paris 2024, Valérie Pécresse, présidente de l’autorité régionale des transports Île-de-France Mobilités (IDFM), a présenté un bilan très positif des performances des transports publics pendant l’événement. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, elle a souligné les progrès réalisés en termes de sécurité, fiabilité, et accessibilité, tout en exprimant sa volonté de pérenniser certains acquis.

Valérie Pécresse a d’abord mis l’accent sur la résolution des problèmes de personnel qui avaient causé des difficultés de service en 2023. « La pénurie de conducteurs est derrière nous », a-t-elle affirmé, se réjouissant que la dégradation du système de transport appartienne désormais au passé. Elle a également salué les améliorations en matière de sécurité, notamment grâce à l’augmentation des effectifs policiers dans les transports, avec 200 agents supplémentaires qui resteront en poste après les Jeux, rétablissant ainsi le niveau de 1 350 policiers nationaux, un effectif similaire à celui de 2011.

En outre, Valérie Pécresse a exprimé son intention de pérenniser certaines mesures adoptées pendant les Jeux, comme l’utilisation des caméras piéton pour chaque contrôleur, une initiative actuellement prévue jusqu’au 1er octobre. Elle a également abordé l’accessibilité des transports, rappelant que 240 gares ont été rendues accessibles pour les personnes à mobilité réduite durant les JO. Désormais, elle vise à étendre ces améliorations au réseau de métro parisien, proposant un partage des financements entre la région, la ville de Paris, et l’État pour relever ce défi majeur au cours des dix prochaines années.

Enfin, en ce qui concerne le financement des infrastructures et services supplémentaires mis en place pour les JO, notamment avec le ticket spécial à 4 euros, Valérie Pécresse s’est montrée optimiste. Elle a assuré qu’un bilan des recettes serait disponible d’ici fin septembre, début octobre, mais a d’ores et déjà déclaré : « La jauge des voyageurs que nous avons transportés me fait dire que nous aurons zéro euro de dette JO ».

Hector M.