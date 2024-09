Zaz rejoint le jury de The Voice pour la saison 14

La nouvelle vient de tomber : Zaz, célèbre chanteuse française, sera l’une des coachs de la quatorzième saison de « The Voice », diffusée en 2025 sur TF1. Âgée de 44 ans, l’interprète de Je veux intègre le jury aux côtés de deux autres figures emblématiques : Patricia Kaas, également nouvelle dans l’émission, et Florent Pagny, qui fait son grand retour après une pause due à des soucis de santé. Vianney, fidèle au poste depuis cinq saisons, complète ce quatuor de stars.

Enthousiaste, Zaz n’a pas tardé à partager sa joie sur ses réseaux sociaux, exprimant son impatience à découvrir les talents de cette nouvelle édition. « Je suis très heureuse ! », confie-t-elle. « J’arrive encore à me surprendre moi-même ! J’ai décidé de suivre mon cœur et de relever ce défi. » La chanteuse est ravie de retrouver ses amis Florent Pagny et Vianney et de mieux connaître Patricia Kaas. Elle se prépare à donner le meilleur d’elle-même pour guider les candidats vers le succès.

Un vent de fraîcheur avec Patricia Kaas et Zaz

Cette saison marque un tournant pour « The Voice ». Patricia Kaas, icône de la chanson française, apporte son immense expérience de la scène et sa vision artistique unique. Florent Pagny, coach historique de l’émission, revient après deux ans d’absence, ce qui promet de ravir les fans de la première heure. Zaz, avec son authenticité, son énergie débordante et son franc-parler, est prête à insuffler un vent de fraîcheur à l’émission.

Nouveautés pour la saison 14

TF1 a également annoncé plusieurs changements pour cette quatorzième saison, afin de relancer l’intérêt du public. Un nouveau décor et des étapes inédites attendent les candidats, alors que Nikos Aliagas continue d’assurer la présentation.

Avec ces ajustements et ce casting de choc, la saison 14 de The Voice promet d’être une aventure passionnante, autant pour les candidats que pour les téléspectateurs.