ZAPPING – « Je ne suis plus qu’une merde » : Jean-Marie Bigard en larmes sur le plateau de Cyril Hanouna

Invité ce week-end dans l’émission Face à Hanouna, sur C8, Jean-Marie Bigard s’est montré très ému et nostalgique de sa période de gloire. Interrogé par Cyril Hanouna, l’humoriste a déclaré : « Quand je mange mon sandwich à la terrasse d’une cantine, les gens me saluent, me lèvent le pouce et me remercient d’exister, même si maintenant, je ne suis plus qu’une merde. »

Suite à cette déclaration plutôt pessimiste, ‘Baba’ a tenu à réconforter Bigard, lui répondant : « Jean-Marie, je parle sérieusement, si tu n’avais pas été comme ça, t’aurais pas eu ce succès-là, et t’aurais pas eu aussi ces déboires. »

Cyril Hanouna a poursuivi ses éloges, ajoutant : « Tu es une immense star, tu ne t’en rends pas compte. Je le vois, quand tu arrives quelque part, c’est un truc de fou, tout le monde t’applaudit. Et tu me dis que t’es une merde, je crois que t’es un fou! »

Très ému par ces paroles réconfortantes, Jean-Marie Bigard a essuyé quelques larmes. Pour rappel, l’humoriste a été souvent critiqué pour un humour trop cru et avait récemment confié ses problèmes avec l’alcool, ayant l’impression que sa carrière était derrière lui et qu’il n’avait plus sa place aujourd’hui, son humour étant trop politiquement incorrect.

Cyril Hanouna a donc tenu à le rassurer, lui rappelant qu’il restait dans le TOP 10 des humoristes préférés des Français.

Regardez le passage de Jean-Marie Bigard chez Cyril Hanouna, ce week-end sur C8…