Yaël Braun-Pivet : « la démocratie se vit aux urnes, pas dans la contestation »

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a réaffirmé sa détermination à lutter contre le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI). Invitée ce lundi matin sur Europe 1 et CNews, Braun-Pivet a clairement distingué ses alliés politiques de ses adversaires, soulignant qu’elle maintiendrait son opposition aux extrêmes tout en poursuivant une ligne politique modérée.

Cette déclaration survient après les récentes critiques de Marine Le Pen qui a appelé Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, à respecter les souhaits des 11 millions d’électeurs du RN. Michel Barnier a quant à lui assuré dans le JDD qu’il écouterait « tout le monde » et qu’il considérait chaque citoyen comme important.

Malgré les tensions, la présidente de l’Assemblée nationale a affirmé qu’elle n’avait « jamais fait le tri » entre les députés, se montrant résolue à respecter les équilibres institutionnels tout en continuant à combattre les extrêmes. Elle a insisté sur le fait qu’elle appartenait au camp des modérés et que sa politique resterait centrée. Pour elle, les accusations de coup de force par certains critiques d’Emmanuel Macron sont infondées. Elle considère que ces accusations déforment la réalité démocratique et détournent l’attention des véritables enjeux tels que les déserts médicaux, l’éducation, et la protection sociale.

Yaël Braun-Pivet sur les coalitions possibles à l’Assemblée nationale pour le vote des textes de loi : «Je ne comprendrai pas que les Socialistes et les Écologistes refusent de se mettre autour d’une table pour discuter», dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/ubZH8Ow1Ma — CNEWS (@CNEWS) September 9, 2024

Yaël Braun-Pivet a également répondu aux critiques concernant la nomination de Michel Barnier, qualifiant les dénonciations d’un déni démocratique de mensonges. Selon elle, la démocratie s’exprime à travers les votes et les urnes, et non par la contestation de décisions légitimes. Elle a affirmé qu’elle a toujours réussi à travailler avec divers partis politiques, y compris les socialistes, les écologistes et les communistes, et elle reste confiante quant à la possibilité de continuer à collaborer efficacement avec ces groupes.

Yaël Braun-Pivet s’exprime sur la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre : «Je ne le connaissais pas, mais j’ai apprécié nos échanges, je partage cette envie d’être utile à nos compatriotes et de dépasser les clivages», dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/e2xkjmRUNz — CNEWS (@CNEWS) September 9, 2024

En revanche, la nomination de Barnier a suscité des réactions mitigées. Alors que Marine Le Pen a tenté de tempérer ses critiques, le Nouveau Front populaire (NFP) a promis de censurer le nouveau Premier ministre. Malgré ces tensions, un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche révèle que la majorité des Français, soit 52%, sont satisfaits de la nomination de Barnier, un résultat comparable à celui de Gabriel Attal à son entrée en fonction et supérieur à celui d’Élisabeth Borne.