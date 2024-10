Xi Jinping et Poutine renforcent les liens sino-russes pour le 75e anniversaire des relations diplomatiques

À l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération avec son homologue russe Vladimir Poutine. Lors d’un échange de félicitations ce mercredi, Xi a souligné que la Chine est prête à « développer constamment la coopération pragmatique mondiale » entre les deux nations, selon l’agence Chine nouvelle.

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où Pékin maintient officiellement une position neutre concernant le conflit en Ukraine. La Chine affirme ne fournir aucune assistance militaire à l’une ou l’autre des parties. Cependant, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l’Europe, accusent régulièrement la Chine d’offrir un soutien économique crucial à la Russie, frappée par des sanctions sévères, facilitant ainsi ses efforts de guerre.

Les échanges commerciaux entre les deux puissances ont atteint un niveau record en 2023, illustrant la solidité des relations bilatérales, qui s’opposent aux « hégémonies occidentales », en particulier à l’influence américaine sur la scène internationale. Moscou et Pékin partagent une vision commune, critiquant ce qu’ils perçoivent comme une domination des États-Unis dans les affaires mondiales.

Dans ce cadre, Xi Jinping est attendu au sommet des BRICS à Kazan, en Russie, en octobre, où il rencontrera Vladimir Poutine. Ce groupe, initialement formé par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine en 2009, s’est élargi pour inclure l’Afrique du Sud en 2010, et plus récemment des pays comme l’Égypte et l’Iran.

Alors que le monde observe cette alliance croissante entre Moscou et Pékin, la collaboration sino-russe continue de s’approfondir, défiant les efforts de l’Occident pour isoler la Russie sur la scène internationale.