Xavier Niel vous explique « Comment devenir milliardaire » à l’Olympia en septembre prochain

Le 18 septembre prochain, Xavier Niel, le créateur de Free et fondateur du groupe de télécommunications Iliad, montera sur la scène de l’Olympia pour un événement inédit. Loin des concerts habituels de la mythique salle parisienne, Niel y présentera son nouveau livre intitulé « Entretiens XN », un ouvrage qui promet de révéler les secrets de sa réussite et d’expliquer comment devenir milliardaire.

Places à 2€. Dispo maintenant pic.twitter.com/LenK3HFtIk — Xavier Niel (@Xavier75) August 28, 2024

La billetterie, ouverte depuis le 28 août, affiche déjà complet, preuve de l’attente suscitée par cette performance unique. Dans une bande-annonce intrigante, le pitch est simple : « Comment devenir milliardaire ? C’est la question que tout le monde se pose. Il n’y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Un seul va le faire sur la scène de l’Olympia. » Un événement qui s’annonce à la fois comme une leçon d’entrepreneuriat et une présentation exclusive de son autobiographie.

Xavier Niel, dont la fortune est estimée à plus de 22 milliards d’euros, partagera avec le public les étapes de son parcours, depuis ses débuts dans les télécoms jusqu’à devenir l’une des figures les plus influentes de l’économie numérique en France. Le livre, réalisé sous forme d’entretiens avec Jean-Louis Missika, ancien administrateur de Free et homme politique, sera disponible à la vente dès le 25 septembre.

Les spectateurs présents à l’Olympia auront également la possibilité d’acquérir le livre en avant-première lors de l’événement, au stand merchandising de la salle. Pour assister à cette soirée, les billets étaient proposés à des prix symboliques, allant de 2 à 39,99 euros, en écho aux tarifs des forfaits mobiles de Free.

Avec cet événement, Xavier Niel ne se contente pas de lancer un livre, il s’offre une scène prestigieuse pour partager sa vision du succès et, peut-être, inspirer la prochaine génération de milliardaires.

Alice Leroy