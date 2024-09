Xavier Niel à l’Olympia : une leçon pleine d’ironie sur comment devenir milliardaire

Ce jeudi, Xavier Niel, fondateur de Free et figure incontournable du capitalisme français, a offert aux 2 500 spectateurs de l’Olympia une prestation unique et surprenante. Sous le titre provocateur « Comment devenir milliardaire », l’entrepreneur s’est livré à un cours magistral mêlant humour, anecdotes personnelles et conseils ironiques pour réussir dans la vie.

Dans une ambiance détendue, Niel a accueilli une audience éclectique où l’on pouvait croiser des personnalités telles que Jacques-Antoine Granjon (fondateur de vente-privee.com), l’intellectuel Jean-Louis Missika, ou encore l’influenceuse Léna Mahfouf, alias Lena Situations. Entre vidéos, faux documents d’archives et sketchs, le ton est donné dès le départ : « C’est trop bien d’être milliardaire, tout le monde veut être votre ami. Et il n’y a pas besoin d’être un génie », lance-t-il avec dérision, avant de railler le manque de start-ups fondées par Einstein, malgré son QI de 162.

Cinq leçons ironiques pour réussir

Le patron de Free ne se contente pas de ses blagues, il structure son show autour de cinq conseils pour devenir milliardaire, chacun empreint d’ironie : « Allez en prison », « Faites confiance à Lena Situations », « Pactisez avec le diable », « Respectez vos concurrents » et « Believe ». Chaque leçon est l’occasion de revenir sur des épisodes marquants de sa carrière, notamment son incarcération en 2004 pour une affaire de proxénétisme présumé. Cet épisode, raconte-t-il, l’a profondément marqué mais lui a appris que les échecs ne sont que des étapes à surmonter.

Sans amertume, il se souvient du conseil du juge Renaud Van Ruymbeke, décédé en mai dernier : « Mordez la ligne jaune plusieurs fois, mais ne la dépassez jamais ». Niel, lucide, admet avoir échoué plus souvent qu’il n’a réussi. Il évoque ses tentatives avortées de racheter M6, les cinémas CGR, ou encore le groupe Casino. « À chaque fois, je passe à autre chose », confie-t-il, illustrant ainsi son optimisme indéfectible.

Un milliardaire optimiste et anticonformiste

Au-delà des anecdotes personnelles, Xavier Niel a également pris un tournant plus politique durant son show, critiquant le manque de diversité dans l’entrepreneuriat français et l’uniformité masculine et blanche du milieu. Lui-même se définit comme un « incorrigible optimiste », confiant avoir cru que le Brexit n’aurait pas lieu, que la guerre en Ukraine ne se produirait pas, ou que la pandémie de Covid-19 durerait trois jours. Malgré ses erreurs de jugement, son parcours témoigne de la puissance de l’optimisme, même en affaires.

Ce spectacle marque également la promotion de son prochain livre, Une sacrée envie de foutre le bordel, dont la sortie est prévue le 25 septembre. Pour cette représentation unique, Xavier Niel a su captiver son public en mêlant humour, réflexions sociales et récits de son ascension dans un show à la hauteur de son personnage provocateur et anticonformiste.