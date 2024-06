Xavier Bertrand (LR) : Refus de l’accord LR-RN , opposition à une cohabitation avec le RN, et critique de la stratégie de Macron

Dans le contexte politique tendu en France, les débats autour des législatives anticipées et des alliances électorales occupent le devant de la scène. Xavier Bertrand, Président de la région Hauts de France, a ce mercredi exprimé ses opinions sur ces sujets brûlants lors d’une interview avec Apolline de Malherbe sur BFM/RMC. Ses déclarations mettent en lumière les divergences internes au sein des Républicains et les stratégies face au Rassemblement National, tout en critiquant vivement les choix politiques d’Emmanuel Macron. Ces prises de position reflètent les tensions et les incertitudes qui marquent le paysage politique français depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Législatives anticipées : Refus des extrêmes

Xavier Bertrand a fermement rejeté l’idée de collaborer avec les « deux extrêmes », en faisant référence à l’extrême gauche et à l’extrême droite. Il a critiqué Emmanuel Macron, le qualifiant de « fauteur de trouble » dans le contexte politique actuel.

Opposition à une cohabitation avec le Rassemblement National

Bertrand a déclaré qu’il n’y avait « pas de fatalité à avoir une cohabitation avec le Rassemblement National ». Il a également insisté sur la nécessité pour Éric Ciotti de quitter ses fonctions de président et de ne plus être adhérent des Républicains, en raison de son accord avec le RN.

Stratégie électorale face au RN

Concernant les stratégies électorales, Xavier Bertrand a évoqué le précédent des élections régionales de 2015, où la gauche s’était retirée pour soutenir sa candidature face au RN. Cependant, il a affirmé qu’il ne s’agissait plus de faire barrage au RN avec une configuration de la gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, qu’il considère comme un danger pour la République. Ainsi, il n’y aura pas de retrait de candidats en faveur de la gauche au second tour face au RN.

Candidats d’indépendance

Bertrand a déclaré que les Républicains sont les candidats de l’indépendance et a annoncé que, face aux candidats LR qui auraient le soutien du RN conformément à l’accord d’Éric Ciotti, il y aurait des candidats de droite pour s’y opposer.

Critique de la stratégie de Macron

Xavier Bertrand a également critiqué Emmanuel Macron pour sa stratégie lors des élections européennes, affirmant que chaque prise de parole du président a renforcé le RN. Selon Bertrand, Macron ne comprend pas la situation politique et se trompe s’il pense pouvoir gagner les législatives de cette manière.

En somme, Xavier Bertrand a clarifié sa position de refus des extrêmes, son opposition à une alliance avec le RN, et sa critique des stratégies politiques d’Emmanuel Macron, tout en prônant l’indépendance des Républicains.