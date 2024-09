We Events en procédure de sauvegarde : l’agence d’influenceurs en pleine tourmente

We Events, l’une des principales agences d’influenceurs en France, a été placée en procédure de sauvegarde à la mi-septembre. Fondée par Wesley Nakache, l’agence représentait des stars de la téléréalité telles que Jazz Correia et Maddy Burciaga. Malgré un chiffre d’affaires de 9,3 millions d’euros, l’agence se prépare à affronter des « difficultés insurmontables » dans les mois à venir, comme le révèle un jugement publié récemment. La société a ainsi demandé à entrer en procédure de sauvegarde le 10 juillet 2024, dans l’espoir de trouver une solution avant de sombrer.

Cette situation reflète les turbulences dans le secteur du marketing d’influence, autrefois très lucratif. En effet, We Events, rachetée en 2019 par une société de l’animateur Arthur, doit faire face à un environnement financier de plus en plus instable, marqué par des polémiques à répétition autour des pratiques commerciales des influenceurs de téléréalité. Si l’agence n’est pas encore en cessation de paiements, elle craint les échéances financières à venir qui pourraient mettre en péril son activité. Une période d’observation de six mois a donc été ouverte pour permettre à l’entreprise d’élaborer un plan de redressement.

Le marché des influenceurs, en particulier dans la téléréalité, est en perte de vitesse. Ces dernières années, le secteur a été entaché par des scandales liés à la promotion de produits issus du dropshipping, de produits dangereux ou encore de placements financiers peu fiables. Le rappeur Booba, devenu une figure de proue dans la dénonciation de ces pratiques, n’a cessé de qualifier ces influenceurs d’« influvoleurs », alimentant ainsi la méfiance du public. We Events elle-même a été critiquée en 2019 pour avoir commercialisé des shampoings contenant des substances interdites, sous la marque Nicky Cosmetics.

Wesley Nakache, à la tête de We Events, avait reconnu des erreurs dans la gestion de l’agence, parlant de « petites bourdes » et d’« oublis ». Il défend toutefois les aspects positifs du travail des influenceurs, soulignant que son agence a contribué à la croissance de nombreuses marques. Pourtant, en 2023 déjà, Nakache admettait traverser une période « compliquée » en raison de la mauvaise image de plus en plus associée aux stars des réseaux sociaux.

L’avenir de We Events est désormais incertain. Si le plan de sauvegarde échoue, l’agence pourrait être placée en redressement judiciaire, voire en liquidation. La question demeure : le modèle des agences d’influence peut-il encore survivre aux multiples polémiques et à l’effritement de la confiance des marques et du public ?