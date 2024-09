Washington intensifie la lutte contre l’ingérence russe: poursuites contre RT et saisie de noms de domaine

Le ministère américain de la Justice a annoncé des poursuites judiciaires contre deux responsables du média russe RT, accusés d’avoir tenté d’influencer les élections américaines prévues pour 2024. Merrick Garland, le ministre de la Justice, a révélé mercredi que ces individus figurent également sur une liste de sanctions récemment publiée par le département du Trésor américain.

En plus des poursuites, le ministère de la Justice a saisi 32 noms de domaine internet liés à la Russie. Selon Garland, ces domaines étaient utilisés par le gouvernement russe et des acteurs soutenus par l’État pour mener une campagne clandestine visant à interférer dans le processus électoral américain. Cette opération s’inscrit dans un effort plus large de Washington pour contrer les tentatives d’influence étrangère sur ses élections, une préoccupation croissante alors que les élections de 2024 approchent.

Ces actions montrent la détermination des autorités américaines à protéger l’intégrité de leur système électoral face aux ingérences étrangères. Le ministère de la Justice et d’autres agences américaines continuent de surveiller de près toute activité suspecte qui pourrait menacer la démocratie américaine.