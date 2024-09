Vrai ou faux : Kamala Harris a-t-elle travaillé chez McDonald’s ?

Dans le cadre de la présidentielle américaine, une polémique surprenante a émergé autour de Kamala Harris, la candidate démocrate et vice-présidente actuelle des États-Unis. Elle a affirmé avoir travaillé chez McDonald’s dans les années 1980, une déclaration qui a rapidement été contestée par Donald Trump et ses partisans, qui l’accusent de mentir.

La controverse porte sur la véracité de son expérience de travail étudiant. Selon Harris, ce job chez McDonald’s illustre son appartenance à la classe moyenne et sa volonté de travailler dur dès son jeune âge. Cependant, Trump et ses supporters, s’appuyant sur des sources comme le Washington Free Beacon, prétendent qu’aucun document officiel ou mention sur son CV ne corrobore ses dires. Ils vont jusqu’à affirmer, à tort, que McDonald’s a nié l’avoir employée, une information qui s’est avérée fausse puisque l’entreprise n’a jamais commenté l’affaire.

Des fact-checkers, tels que Snopes, ont tenté de vérifier ces affirmations mais se heurtent à l’absence de preuves concrètes, telles que des photographies ou des archives de l’époque—des éléments difficiles à retrouver des décennies plus tard.

Conclusion

Kamala Harris a effectivement affirmé avoir travaillé chez McDonald’s dans les années 1980, mais il n’existe aucune preuve documentaire confirmant cette expérience, comme un CV ou des archives de McDonald’s. D’un autre côté, il n’y a pas non plus de preuves solides pour réfuter cette affirmation, et McDonald’s n’a jamais nié l’avoir employée. Donc, bien que l’affirmation ne puisse pas être vérifiée avec certitude, il n’est pas possible de dire qu’elle ment. La controverse repose en grande partie sur un manque de preuves concrètes et sur l’exploitation politique de ce manque par ses adversaires.