« Vous avez officiellement tout vu » : Marine Tondelier et Olivier Faure dansent sur du Céline Dion vidéo à l’appui

Une scène insolite s’est déroulée aux Journées d’été des Écologistes, immortalisée par une vidéo publiée sur X par Rachel Garrat-Valcarcel. La vidéo montre Marine Tondelier, Olivier Faure, Clémentine Autain, et d’autres figures politiques de gauche en pleine session de danse, au son des classiques de Céline Dion et Johnny Hallyday. Mais l’élément le plus surprenant de la soirée : le DJ portant un masque à l’effigie d’Emmanuel Macron, qui anime cette soirée festive, ajoutant une touche ironique à l’événement.

La vidéo, partagée avec la légende « Vous avez officiellement tout vu », montre les responsables politiques dans un cadre détendu et festif, ce qui a suscité des réactions amusées sur les réseaux sociaux. Rachel Garrat-Valcarcel n’a pas manqué d’ajouter en commentaire : « Deux chefs de partis majeurs qui dansent le rock publiquement, je ne sais pas si on a ça dans la politique européenne. »

Ce moment a également surpris de nombreux observateurs, car l’image de Johnny Hallyday est traditionnellement associée à la droite, notamment avec des figures comme Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin, qui se disaient grands fans du chanteur. Pourtant, Johnny Hallyday n’avait jamais laissé ses préférences politiques restreindre son public, allant jusqu’à se produire à la Fête de l’Humanité, un événement organisé par le Parti communiste, prouvant qu’il s’adressait à tous, peu importe leur bord politique. Ce choix musical inattendu pour accompagner les danses des leaders de la gauche témoigne peut-être de ce même esprit d’ouverture et de rapprochement, au-delà des clivages politiques habituels.

Alice Leroy