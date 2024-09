Volodymyr Zelensky annonce une réorganisation gouvernementale majeure en Ukraine

Après deux ans et demi de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se prépare à une nouvelle épreuve politique avec l’annonce imminente d’un remaniement gouvernemental majeur. Cette réorganisation intervient alors que le pays fait face à des défis croissants, notamment les frappes quotidiennes des forces russes.

Ce mardi, plusieurs figures politiques clés, dont des ministres, ont présenté leur démission, tandis qu’un conseiller présidentiel a été limogé. Parmi les départs, on note ceux des ministres des Industries stratégiques, de la Justice et de l’Environnement. Le chef adjoint du cabinet présidentiel, Rostyslav Shurma, a également été démis de ses fonctions, marquant un changement significatif au sein de l’administration Zelensky.

David Arakhamia, chef de file des parlementaires du parti au pouvoir, « Serviteur du Peuple », a confirmé sur Telegram que « plus de 50% des membres du gouvernement » seraient remplacés. Ce remaniement, promis depuis un certain temps, vise à renforcer la confiance du public dans l’équipe dirigeante, alors que le pays continue de subir les conséquences d’un conflit prolongé avec la Russie.

Depuis le début de la guerre en février 2022, Volodymyr Zelensky a opéré plusieurs remaniements pour maintenir la stabilité du gouvernement face aux défis militaires et économiques. En septembre, il avait déjà limogé son ministre de la Défense suite à des scandales de corruption et remplacé le chef d’état-major après des échecs sur le front. Ce nouveau remaniement semble s’inscrire dans une stratégie plus large visant à réorganiser les structures gouvernementales en réponse à l’évolution de la situation.

Alors que les tensions et les frappes russes se poursuivent, ce remaniement pourrait s’avérer crucial pour l’avenir de l’Ukraine. Zelensky cherche à solidifier son administration et à préparer le pays pour les défis à venir, alors que la guerre entre dans une nouvelle phase critique. Le monde entier reste attentif à ces développements, qui pourraient influencer non seulement l’issue du conflit, mais aussi la stabilité interne de l’Ukraine.