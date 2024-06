Voici la liste des Candidats Écologistes et Apparentés du Nouveau Front Populaire

Dans le cadre des législatives 2024, le Nouveau Front Populaire (NFP) présente une liste diversifiée de 105 candidats écologistes et apparentés. Ces candidats, issus principalement des partis « Les Écologistes » et « Génération.s », sont répartis sur l’ensemble du territoire français ainsi que dans certaines circonscriptions des Français de l’étranger.

Liste des candidats écologistes :

Ain – 2ème circonscription : Maxime Meyer • Les Écologistes

Ain – 4ème circonscription : Charline Liotier • Les Écologistes

Alpes-Maritimes – 1ère circonscription : Felix Blanc • Les Écologistes

Ardennes – 5ème circonscription : Fabrice Decoupigny • Les Écologistes

Aude – 2ème circonscription : Viviane Thivent • Les Écologistes

Aveyron – 1ère circonscription : Léon Thebault • Les Écologistes

Bouches-du-Rhône – 3ème circonscription : Amine Kessaci • Les Ecologistes

Bouches-du-Rhône – 6ème circonscription : Christine Juste • Les Écologistes

Calvados – 5ème circonscription : Thomas Dupont Federici • Génération.s

Charente – 1ère circonscription : Jean-Marc Soubeste • Les Écologistes

Charente-Maritime – 2ème circonscription : Benoit Biteau • Les Écologistes

Côte-d’Or – 2ème circonscription : Amandine Dewaele • Les Écologistes

Côte-d’Or – 5ème circonscription : Catherine Hervieu • Les Écologistes

Côtes-d’Armor – 2ème circonscription : Jérémy Dauphin • Les Écologistes

Dordogne – 4ème circonscription : Sébastien Peytavie • Génération.s

Doubs – 2ème circonscription : Dominique Voynet • Les Écologistes

Drôme – 3ème circonscription : Marie Pochon • Les Écologistes

Eure – 5ème circonscription : Pierre-Yves Jourdain • Les Écologistes

Eure-et-Loir – 1ère circonscription : Jean-François Bridet • Les Écologistes

Finistère – 4ème circonscription : Sylvaine Vulpiani • Génération.s

Gard – 1ère circonscription : Grégory Lebert • Les Écologistes

Gironde – 6ème circonscription : Nicolas Cadene • Les Écologistes

Haute-Garonne – 9ème circonscription : Christine Arrighi • Les Écologistes

Gironde – 1ère circonscription : Celine Papin • Les Écologistes

Gironde – 2ème circonscription : Nicolas Thierry • Les Écologistes

Gironde – 10ème circonscription : Pascal Bourgois • Les Écologistes

Hérault – 1ère circonscription : Jean-Louis Roumégas • Les Écologistes

Ille-et-Vilaine – 2ème circonscription : Tristan Lahais • Génération.s

Indre-et-Loire – 1ère circonscription : Charles Fournier • Les Écologistes

Isère – 2ème circonscription : Cyrielle Chatelain • Les Écologistes

Isère – 5ème circonscription : Jérémie Iordanoff • Les Écologistes

Isère – 8ème circonscription : Cécile Michel • Les Écologistes

Jura – 3ème circonscription : Hervé Prat • Les Écologistes

Loir-et-Cher – 3ème circonscription : Noé Petit • Les Écologistes

Haute-Loire – 1ère circonscription : Celline Gacon • Les Écologistes

Loire-Atlantique – 4ème circonscription : Julie Laernoes • Les Écologistes

Loire-Atlantique – 6ème circonscription : Jean Claude Raux • Les Écologistes

Loire-Atlantique – 2ème circonscription : Emmanuel Duplessis • Génération.s

Paris – 1ère circonscription : Paul Vo Van • Les Écologistes

Maine-et-Loire – 1ère circonscription : Elsa Richard • Les Écologistes

Manche – 1ère circonscription : Guillaume Hedouin • Les Écologistes

Marne – 1ère circonscription : Evelyne Bourgoin • Les Écologistes

Mayenne – 2ème circonscription : Grégory Boisseau • Les Écologistes

Meurthe-et-Moselle – 4ème circonscription : Barbara Bertozzi Bievelot • Les Écologistes

Morbihan – 5ème circonscription : Damien Girard • Les Écologistes

Moselle – 7ème circonscription : Luc Muller • Les Écologistes

Nord – 7ème circonscription : Karima Chouïa • Les Écologistes

Nord – 9ème circonscription : Odile Vidal-Sagnier • Les Écologistes

Nord – 15ème circonscription : Emilie Ducourant • Les Écologistes

Oise – 6ème circonscription : Baptiste De Fresse De Monval • Les Écologistes

Pas-de-Calais – 2ème circonscription : Alexandre Cousin • Les Écologistes

Pas-de-Calais – 7ème circonscription : Jean Pierre Mousally • Les Écologistes

Puy-de-Dôme – 3ème circonscription : Nicolas Bonnet • Les Écologistes

Pyrénées-Atlantiques – 2ème circonscription : Julien Brunel • Les Écologistes

Pyrénées-Orientales – 2ème circonscription : David Berrué • Les Écologistes

Bas-Rhin – 1ère circonscription : Sandra Regol • Les Écologistes

Bas-Rhin – 6ème circonscription : Didier Andres • Les Écologistes

Haut-Rhin – 5ème circonscription : Nadia El Hajjaji • Génération.s

Rhône – 2ème circonscription : Boris Tavernier • Ouverture

Rhône – 3ème circonscription : Marie Charlotte Garin • Les Écologistes

Rhône – 12ème circonscription : Lucie Gaillot Durand • Ouverture

Saône-et-Loire – 1ère circonscription : Jean-Luc Delpeuch • Les Écologistes

Haute-Savoie – 2ème circonscription : Guillaume Tatu • Les Écologistes

Paris – 3ème circonscription : Léa Balage El Mariky • Les Écologistes

Paris – 5ème circonscription : Pouria Amirshahi • Ouverture

Paris – 8ème circonscription : Eva Sas • Les Écologistes

Paris – 9ème circonscription : Sandrine Rousseau • Les Écologistes

Paris – 13ème circonscription : Aminata Niakaté • Les Écologistes

Seine-Maritime – 10ème circonscription : Handy Barré • Ouverture

Seine-et-Marne – 8ème circonscription : Arnaud Bonnet • Les Écologistes

Yvelines – 2ème circonscription : Maité Carrive-Bedouani • Les Écologistes

Yvelines – 8ème circonscription : Benjamin Lucas • Génération.s

Yvelines – 12ème circonscription : Christophe Massiaux • Les Écologistes

Territoire de Belfort – 2ème circonscription : Delphine Batho • Génération Écologie

Somme – 4ème circonscription : Elodie Héren • Les Écologistes

Var – 7ème circonscription : Claudie Cartereau • Les Écologistes

Vaucluse – 5ème circonscription : Céline Celce • Génération.s

Vendée – 1ère circonscription : Lucie Etonno • Les Écologistes

Vienne – 1ère circonscription : Lisa Belluco • Les Écologistes

Yonne – 1ère circonscription : Florence Loury • Les Écologistes

Essonne – 3ème circonscription : Steevy Gustave • Les Écologistes

Essonne – 5ème circonscription : Pierre Larouturou • Ouverture

Essonne – 9ème circonscription : Julie Ozenne • Les Écologistes

Hauts-de-Seine – 2ème circonscription : Francesca Pasquini • Génération.s

Hauts-de-Seine – 4ème circonscription : Sabrina Sebaihi • Les Écologistes

Hauts-de-Seine – 9ème circonscription : Pauline Rapilly Ferniot • Les Écologistes

Val-de-Marne – 6ème circonscription : May Bouhada • Les Écologistes

Val-de-Marne – 11ème circonscription : Sophie Taille-Polian • Génération.s

Guadeloupe – 1ère circonscription : Oussama Laraichi • Les Écologistes

Amérique du Nord et centrale – 2ème circonscription : Sergio Coronado • Les Écologistes

Amérique du Nord et centrale – 3ème circonscription : Charlotte Minvielle • Les Écologistes

Ile-de-France Est – 9ème circonscription : Karim Ben Cheïkh • Génération.s

Corse – 2B-02 circonscription : Hélène Sanchez • Les Écologistes (hors NFP)