Visa pour l’image : Jean-Louis Fernandez dévoile les coulisses de la Comédie-Française

Le photographe Jean-Louis Fernandez expose une série de clichés qui capturent la vie quotidienne de la Comédie-Française lors du festival Visa pour l’image à Perpignan.

Le photographe Jean-Louis Fernandez, reconnu pour son travail dans le domaine théâtral, propose une immersion dans l’intimité de la Comédie-Française à travers une exposition inédite au festival Visa pour l’image. Pendant plus d’un an, il a suivi la célèbre troupe, saisissant sur le vif des instants rares et précieux, loin du regard du public. Ces images, exposées au Couvent des Minimes de Perpignan, révèlent les coulisses de cette institution séculaire avec une sensibilité particulière.

Fernandez décrit son expérience au sein de la Comédie-Française comme une plongée dans « un tourbillon artistique ». Parmi ses œuvres, une photographie prise dans le foyer des comédiens retient l’attention : on y voit Guillaume Galienne, Julie Sicard et Gaël Kamilindi en pleine discussion, quelques instants avant de monter sur scène. « Ces moments de préparation révèlent la complicité et l’énergie qui animent les acteurs juste avant le spectacle », explique le photographe.

L’exposition « Comédie-Française : histoires de théâtres » est l’une des plus populaires de cette édition du festival, attirant un public curieux de découvrir les dessous de cette grande maison du théâtre français. L’exposition est visible jusqu’au 15 septembre au Couvent des Minimes, offrant une rare opportunité de voir ce que le grand public ne peut habituellement qu’imaginer.

Alice Leroy