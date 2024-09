Visa pour l’image 2024 : Focus sur l’exclusion et hommage à Alain Delon

Le festival international de photojournalisme, Visa pour l’image, entame sa 36e édition à Perpignan du 31 août au 15 septembre 2024. Cette année, le festival met un accent particulier sur le thème de l’exclusion à travers une série d’expositions marquantes, tout en rendant un hommage spécial à l’iconique acteur Alain Delon.

Visa pour l’image, connu pour sa couverture des crises mondiales, expose les travaux de 26 photojournalistes capturant des scènes poignantes de Gaza, de l’Ukraine et d’Haïti. Jean-François Leroy, directeur du festival, a souligné l’importance de ce thème dans un contexte où « l’exclusion devient une idée centrale dans les discours populistes à travers le monde. » Des reportages comme celui de Pierre Faure sur la « France périphérique » ou ceux de Karen Ballard et Brenda Ann Kenneally sur le déclin américain reflètent la marginalité et la pauvreté dans différentes sociétés.

Les conflits mondiaux restent également au cœur du festival. Des expositions sur la violence en Haïti, le narcotrafic en Équateur, ainsi que sur le Proche-Orient, avec une attention particulière aux récents affrontements entre Israël et le Hamas, sont au programme. Une rétrospective spéciale rendra hommage au travail des photographes sur le terrain, notamment à Gaza, où l’accès à la presse a été sévèrement restreint.

En plus des 26 expositions, le festival offre une projection dédiée à Alain Delon, l’un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français. Cette rétrospective célèbre la carrière du « Samouraï » à travers une série de clichés capturant les moments forts de sa filmographie. Jean-François Leroy a voulu marquer cette édition en honorant un acteur dont le charisme et le talent ont marqué plusieurs générations. Les photographies présentées retracent sa carrière depuis ses débuts dans les années 1950 jusqu’à ses rôles les plus mythiques, offrant un regard intime sur un homme qui, à bien des égards, incarne l’élégance et la complexité du cinéma français.

Outre les expositions, Visa pour l’image proposera gratuitement au public du 31 août au 15 septembre six soirées de projection, des conférences et des débats. L’hommage à Delon vient enrichir un programme déjà riche en événements, soulignant l’importance du lien entre le cinéma et le photojournalisme dans l’exploration des récits humains.

Alice Leroy